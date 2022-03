Ben Simmons sera à Philadelphie jeudi soir

Jeudi soir, les Nets se déplacent à Philadelphie, et beaucoup avaient entouré cette date au soir de l’échange entre James Harden et Ben Simmons. Le premier sera bien sur le terrain pour défier ses anciens coéquipiers, et vu les conditions du départ de James Harden, les retrouvailles pourraient être glaciales. Le second, touché au dos, n’est pas encore en état de rejouer, mais The Athletic annonce qu’il fera le déplacement à Philadelphie, et qu’il sera donc présent sur le banc des Nets au Wells Fargo Center.

Ce sera la première fois que Ben Simmons reviendra dans cette salle depuis le 20 juin 2021, date de l’élimination des Sixers face aux Hawks.

Selon The Athletic, le staff est optimiste, et envisage un retour plus tard dans le mois. Ce week-end, Patty Mills expliquait combien c’était important que son compatriote soit au maximum sur le banc avec ses coéquipiers.

« Je pense que le plus important est de lui donner des conseils et des orientations pendant les matchs, de voir comment il pourrait facilement se glisser dans une situation de jeu, où il peut s’intégrer et trouver sa place. Les périodes de match sont vraiment cruciales, pour l’avoir sur le banc et juste écouter son point de vue ».