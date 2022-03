Avec un Luka Doncic en feu, les Mavs se vengent du Jazz

Le poing serré, Luka Doncic la tient sa revanche face aux Jazzmen. Chahuté il y a dix jours sur le parquet de Salt Lake City au cours d’une défaite qu’il avait gardée en travers de la gorge, le joyau slovène des Mavs a sorti une nouvelle masterclass ponctuée de 35 points, 16 rebonds (son record cette saison) et 7 passes décisives, pour décrocher la victoire.

Comme prévu, la lutte a été acharnée et Dallas a parfois tutoyé les sommets durant les trois premiers quart-temps, allant jusqu’à compter 20 points d’avance ! Luka Doncic est rapidement monté en température, confortant l’avantage pris par les siens avec deux « step-back » pour conclure le premier quart-temps (30-24).

Le relais impressionnant de Spencer Dinwiddie a ensuite permis aux locaux de prendre le large et de passer à +15 sur un dunk de Dorian Finney-Smith (53-38). Le trio d’artilleurs Mitchell-Bogdanovic-O’Neale est parvenu à réduire la note peu avant la pause (60-49), ce qui n’a pas empêché Dallas de repartir de plus belle ensuite.

A leur tour, les Mavs ont aligné une série de paniers à 3-points grâce à Luka Doncic par deux fois, puis Reggie Bullock et Spencer Dinwiddie afin de faire le trou (75-57). Dans l’euphorie générale, l’écart est même passé à +20 sur un nouveau missile lointain signé Doncic (83-63). Avec sérieux et application, Utah a tenté un premier retour à -10 en début de quatrième quart-temps, notamment grâce à un Rudy Gobert très actif (91-81).

C’est alors Spencer Dinwiddie qui a répondu en enchaînant un floater suivi d’un panier à 3-points après une interception malicieuse de Luka Doncic. Ce dernier a ensuite signé un nouveau 3-points pour redonner 16 longueurs d’avance aux siens (99-83).

Les 3-points de la paire Clarkson-Bogdanovic ont quelque peu maintenu le suspense, mais les Mavs ont fait le boulot sur la ligne des lancers pour s’imposer 111-103 à l’arrivée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le gros coup pour Dallas. Au delà de la victoire et de l’aspect revanchard de celle-ci dans un match face à un concurrent direct pour les premières places à l’Ouest, Dallas s’est surtout relancé pour la course au Top 4 avec ce cinquième succès consécutif. Le coup parfait pour les Mavs qui se retrouvent à un « demi-match » des Jazzmen, et ont livré un match référence de plus dans leur nouvelle configuration.

– La revanche de Luka Doncic sur Rudy Gobert. Le meneur slovène n’avait pas digéré son dernier un-contre-un perdu face au Français à Utah il y a dix jours. Pour ponctuer sa nouvelle performance de très haut-niveau, avec des paniers clutch mais aussi des rebonds, des passes et interceptions décisives, Luka Doncic a ainsi inscrit son dernier panier à 3-points de la soirée sur la tête de Rudy Gobert à six minutes de la fin. Un shoot qui a pratiquement scellé le sort du match et a permis au meneur de Dallas de savourer sa revanche.

TOPS/FLOPS

✅ Luka Doncic. Chaud bouillant du début à la fin, il a été un poison constant pour la défense du Jazz en attaque avec ses 35 points à 12/23 au tir dont 5/11 à 3-points pour accompagner ses 16 rebonds et 7 passes décisives. Dans un match de type « playoffs », le meneur a toutefois félicité son équipe pour sa défense après la rencontre, et pour cause, puisqu’il a lui-même réalisé deux interceptions décisives dans le final, dont l’une a mené à un 3-points de Spencer Dinwiddie, et l’autre un alley-oop conclu par Dorian Finney-Smith.

✅ Spencer Dinwiddie. Dorian Finney-Smith a encore été très bon dans son rôle de finisseur, de près ou de loin, mais la nouvelle recrue des Mavs a également brillé dans le sien et de quelle manière ! Intenable par séquences, parmi les joueurs décisifs dans le dernier acte pour assurer la victoire, le meneur est en train de faire passer un cap à cette équipe comme en atteste son nouveau match plein, à 23 points (7/15 au tir au tir, dont 5/9 à 3-points), 3 rebonds et 2 passes décisives.

⛔ Le trio Conley-Mitchell-Gobert. Les trois joueurs majeurs du Jazz doivent évidemment apporter plus et leur rendement a clairement été insuffisant sur le parquet d’une équipe qui les attendait de pied ferme, avec 3 points à 1/7 au tir pour Mike Conley, 17 points à 5/19 pour Donovan Mitchell, et 12 points à 3/5 pour Rudy Gobert. Même dans ces conditions et ce contexte hostile, Utah n’a pas fini très loin du compte, un constat d’autant plus frustrant pour les troupes de Quin Snyder.

LA SUITE

Dallas (40-25) : Les viseront une sixième victoire consécutive à l’occasion de la réception des Knicks ce mercredi.

Utah (40-24) : le Jazz accueille Portland ce mercredi.