Stats & Highlights | Troisième victoire de suite pour Atlanta et Miami ; Minnesota, OKC et Detroit rebondissent

Les Hawks sont encore loin des sommets, mais avec trois victoires de suite, ils retrouvent des couleurs. Même série pour Miami, dans le Top 4 à l’Est. Le Heat avait certes des absents, mais les Pelicans ont eux toujours des absences durant les matches…

Le Thunder a pris sa revanche sur les Rockets, dont la seule victoire cette saison fut signée contre Oklahoma City. Le compteur (négatif) continue de gonfler pour les Texans : 13e revers de suite. Indiana et Sacramento ont encore affiché leurs limites avec des défaites contre Minnesota et Detroit.

Detroit – Indiana : 97-89

Depuis deux matches, les Pacers n’ont pas Chris Duarte (touché à l’épaule) et sans leur rookie, leur attaque est très brouillonne. En première mi-temps, ils perdent 14 ballons, ce qui permet aux Pistons de prendre le large. Un écart de 11 points se fait en troisième quart-temps.

Caris LeVert et Domantas Sabonis inscrivent alors 18 points en sept minutes pour remettre Indiana dans le match. Ensuite, en dernier acte, les hommes de Rick Carlisle pensent tenir la victoire, mais ils manquent des tirs extérieurs et des lancers-francs. Cade Cunningham et Jerami Grant accélèrent et les Pistons l’emportent.

Pistons / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Grant 34 5/14 0/5 9/12 1 2 3 0 1 2 2 0 +2 19 10 S. Bey 33 5/14 3/4 2/4 2 4 6 0 2 2 3 0 -1 15 9 I. Stewart 32 2/5 0/0 3/3 3 8 11 2 5 0 1 2 +2 7 18 C. Cunningham 34 6/18 1/8 3/4 0 8 8 6 2 2 1 1 +3 16 19 K. Hayes 20 2/2 0/0 0/0 1 3 4 4 4 3 3 1 -2 4 13 T. Lyles 16 2/8 0/3 1/1 1 1 2 0 1 2 1 0 +6 5 2 C. Joseph 31 7/11 1/3 3/4 0 5 5 2 2 1 1 0 +14 18 20 F. Jackson 26 4/7 3/5 0/0 0 1 1 2 2 1 0 0 +11 11 12 H. Diallo 14 1/1 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 0 1 +5 2 5 Total 34/80 8/28 21/28 8 34 42 16 20 13 12 5 97 Pacers / 89 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Sabonis 35 4/7 0/1 7/10 3 8 11 1 0 0 6 1 +2 15 16 M. Turner 31 2/8 1/5 1/2 1 3 4 0 2 1 4 1 0 6 1 M. Brogdon 35 8/17 3/9 1/2 0 5 5 4 3 0 5 0 +11 20 14 C. LeVert 31 7/18 3/10 1/1 0 3 3 1 2 1 1 0 -8 18 11 K. Martin 27 1/7 0/3 0/0 2 2 4 2 5 1 1 2 -9 2 4 J. Holiday 21 3/7 1/5 0/0 1 4 5 1 3 0 2 0 -16 7 7 T. Craig 19 5/7 0/2 0/0 0 5 5 0 3 0 0 0 -4 10 13 G. Bitadze 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 -4 0 1 T.J. McConnell 27 2/6 0/0 2/2 0 4 4 4 2 2 0 0 -11 6 12 J. Lamb 10 1/2 1/2 2/2 0 1 1 1 0 0 0 0 -1 5 6 Total 33/79 9/37 14/19 7 36 43 14 22 5 18 4 89

Atlanta – Boston : 110-99

Les Celtics avaient fait le choix de faire des prises à deux sur Trae Young. Les coéquipiers du meneur de jeu d’Atlanta ont adoré. Kevin Huerter notamment, auteur de 19 points rien qu’en première mi-temps. Cam Reddish inscrit également 19 unités, et John Collins 20 points.

Trop maladroits de loin (3/21 à 3-pts sans Jayson Tatum et Grant Williams), les Celtics n’ont jamais réussi à combler l’écart en seconde mi-temps. Ils manquent l’occasion d’enchaîner après le succès contre Cleveland.

Hawks / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Collins 34 9/13 1/1 1/2 1 10 11 1 4 2 1 1 +12 20 29 C. Capela 32 4/7 0/1 1/2 2 10 12 3 0 1 1 1 +11 9 21 T. Young 35 4/12 0/6 10/10 0 0 0 11 2 1 6 0 +9 18 16 B. Bogdanovic 32 4/12 4/10 0/0 0 1 1 6 2 0 0 0 +8 12 11 K. Huerter 32 7/9 5/7 0/0 0 5 5 2 3 1 0 0 +7 19 25 D. Gallinari 20 3/6 1/4 1/2 0 4 4 0 3 0 0 0 +5 8 8 C. Reddish 27 8/14 1/6 2/2 1 1 2 1 1 3 1 1 -1 19 19 G. Dieng 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 +2 0 1 L. Williams 13 1/5 0/0 0/0 0 1 1 3 1 0 2 0 +2 2 0 D. Wright 13 1/3 1/2 0/0 2 2 4 1 0 1 0 0 +2 3 7 T. Luwawu-Cabarrot 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 Total 41/81 13/37 15/18 6 34 40 28 17 9 11 4 110 Celtics / 99 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Williams 30 6/12 3/8 3/3 2 4 6 0 4 0 0 0 -13 18 18 J. Tatum 38 12/22 5/12 5/6 3 6 9 5 2 0 4 1 -7 34 34 A. Horford 33 5/9 1/4 2/4 2 5 7 2 1 2 2 1 -10 13 17 M. Smart 35 3/10 0/4 2/2 1 2 3 11 1 2 2 0 -4 8 15 D. Schroder 32 6/12 1/4 2/2 0 1 1 3 4 3 3 0 -10 15 13 J. Hernangomez 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Fernando 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. Nesmith 11 0/2 0/2 0/0 0 4 4 0 1 1 0 0 -1 0 3 E. Kanter 14 0/3 0/0 0/0 4 1 5 1 2 0 0 0 -1 0 3 P. Pritchard 2 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 J. Richardson 27 5/10 1/4 0/0 0 2 2 2 2 1 1 0 -4 11 10 R. Langford 14 0/2 0/1 0/0 0 5 5 0 0 0 1 0 -5 0 2 B. Thomas 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 37/84 11/41 14/17 12 30 42 24 17 9 14 2 99

Miami – New Orleans : 113-98

Comme très souvent cette saison, un match est trop long pour les Pelicans, incapables de tenir un effort. Face à une équipe de Miami déplumée (Bam Adebayo et Kyle Lowry absents) et peu concernée en première mi-temps, New Orleans prend deux fois 15 points d’avance en première mi-temps.

Sauf que les Floridiens avaient Jimmy Butler, auteur d’un triple-double. Les deux fois, ils reviennent et après la pause, Tyler Herro se réveille et ils passent un 16-5 pour terminer le troisième quart-temps et prendre le contrôle sur la partie. Les Pelicans, eux, ont shooté à 4/22 à 3-pts au retour des vestiaires…

Heat / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P.J. Tucker 21 6/7 1/2 0/0 0 4 4 2 5 0 1 0 +15 13 17 J. Butler 37 10/18 1/2 10/12 2 8 10 10 1 0 3 1 +9 31 39 D. Dedmon 25 1/3 0/1 0/0 4 4 8 2 4 1 1 0 +9 2 10 T. Herro 37 7/19 3/9 2/2 1 2 3 5 1 1 4 0 +19 19 12 D. Robinson 26 2/7 2/6 0/0 0 0 0 2 2 2 0 0 +6 6 5 U. Haslem 7 1/1 0/0 0/0 0 3 3 1 2 0 0 1 +12 2 7 C. Martin 23 5/9 1/4 1/1 1 5 6 3 1 2 0 0 +7 12 19 K. Okpala 12 0/4 0/4 0/0 1 0 1 1 2 0 0 0 -16 0 -2 O. Yurtseven 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 0 1 G. Vincent 27 5/12 3/6 0/0 1 0 1 1 4 0 0 0 +6 13 8 M. Strus 21 5/7 4/6 1/2 0 3 3 1 2 0 1 0 +10 15 15 M. Garrett 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 Total 42/87 15/40 14/17 10 29 39 29 25 6 10 2 113 Pelicans / 98 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Ingram 37 6/14 1/6 6/6 0 4 4 5 2 0 5 0 -13 19 15 J. Valanciunas 28 5/9 0/2 3/4 1 7 8 0 5 0 2 1 -14 13 15 D. Graham 31 4/9 3/7 0/0 0 1 1 4 2 0 3 0 -7 11 8 J. Hart 38 5/8 2/4 6/8 1 6 7 4 1 2 2 0 -8 18 24 N. Alexander-Walker 28 8/18 4/8 4/6 4 0 4 2 4 1 0 0 -1 24 19 G. Temple 15 1/3 0/1 0/0 1 0 1 1 1 1 4 1 -1 2 0 H. Jones 24 2/2 0/0 0/0 2 3 5 1 4 2 0 1 -10 4 13 J. Hayes 13 1/2 0/0 2/2 0 5 5 0 1 0 0 0 -2 4 8 T. Satoransky 17 1/4 0/2 1/2 1 2 3 1 1 0 0 0 -8 3 3 T. Murphy III 8 0/6 0/5 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 0 -6 Total 33/75 10/35 22/28 10 28 38 18 21 6 16 3 98

Minnesota – Sacramento : 107-97

Pour Minnesota, il a fallu un gros duo Karl-Anthony Towns – Anthony Edwards après la pause pour l’emporter. Les Kings étaient affreusement maladroits mais se battaient au rebond offensif (20 prises) pour continuer d’exister.

En troisième quart-temps, KAT frappe avec sept points et les Wolves passent un 10-2. Minnesota trouve enfin un peu d’adresse. Puis Anthony Edwards enfonce le clou avec 16 points en dernier quart-temps, dont quatre paniers primés. Aphones pendant trois minutes, au pire moment, les Kings cèdent. C’est leur cinquième défaite en six matches.

Timberwolves / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Vanderbilt 25 1/1 0/0 2/2 3 4 7 0 4 2 1 1 +11 4 13 A. Edwards 40 11/24 4/10 0/0 1 4 5 1 4 0 1 1 +10 26 19 K. Towns 37 9/12 1/4 3/3 1 5 6 4 4 0 6 2 +22 22 25 P. Beverley 34 5/12 0/5 4/4 2 4 6 7 5 1 3 3 +16 14 21 D. Russell 34 6/15 1/6 4/4 1 3 4 7 2 2 2 1 +16 17 20 T. Prince 15 2/4 1/3 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 -10 5 3 J. McDaniels 20 3/5 1/1 0/1 1 2 3 0 0 1 2 0 +4 7 6 N. Knight 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N. Reid 13 3/4 1/2 1/2 1 1 2 0 2 0 0 2 -13 8 10 J. McLaughlin 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1 0 0 M. Beasley 18 1/5 1/5 1/2 0 2 2 0 2 1 0 0 -5 4 2 Total 41/82 10/36 15/18 10 25 35 20 24 8 17 10 107 Kings / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval C. Metu 25 2/8 0/4 0/0 1 7 8 2 3 0 3 1 -5 4 6 H. Barnes 34 3/10 1/2 6/6 2 3 5 2 1 1 2 1 -16 13 13 R. Holmes 30 6/10 0/1 0/1 4 3 7 0 4 0 2 1 -10 12 13 D. Fox 37 10/20 2/5 6/8 0 1 1 5 3 0 3 0 -16 28 19 T. Haliburton 34 3/10 1/5 0/0 2 3 5 3 3 2 4 0 -13 7 6 M. Bagley III 11 1/5 0/2 0/0 3 2 5 1 1 0 1 0 -3 2 3 T. Thompson 17 2/6 0/0 4/6 4 5 9 0 3 1 0 0 +1 8 12 D. Mitchell 22 2/7 1/5 2/2 3 1 4 4 3 3 1 0 +10 7 12 B. Hield 29 5/17 5/14 1/2 1 2 3 2 1 0 0 0 +2 16 8 Total 34/93 10/38 19/25 20 27 47 19 22 7 16 3 97

Oklahoma City – Houston : 101-89

Une défaite de plus pour les Rockets, la 13e consécutive. C’est en seconde période que le Thunder va faire la différence, avec notamment six points de suite de Josh Giddey. Les Rockets réagissent en dernier quart-temps, avec un 7-0, pour revenir sous la barre des dix points.

Oklahoma City peut alors compter sur Lu Dort, encore excellent avec 34 points, pour éviter toute mauvaise surprise. L’arrière inscrit un panier primé pour remettre dix points d’écart, puis son dunk dans les deux dernières minutes tue le match.