À Charlotte, on fait tomber les leaders !

Après avoir battu les Warriors, les Hornets enchaînent les matchs de référence avec un nouveau succès face à un leader, en l’occurrence Washington. Et comme lors des deux victoires précédentes, les protégés de Michael Jordan ont sagement attendu leur heure avant de placer un coup d’accélérateur fatal.

C’est en effet Washington qui a fait la course en tête en début de partie, sous l’impulsion de Daniel Gafford qui a permis aux siens de compter jusqu’à 9 longueurs d’avance en début de troisième quart-temps (49-58). Jusqu’à la révolte des locaux, et ce dunk de LaMelo Ball en contre-attaque. Le meneur s’est ensuite transformé en distributeur de caviar, pour Miles Bridges et sur les deux missiles à 3-points de Jalen McDaniels pour égaliser à 63-63.

Charlotte ne s’est pas arrêté là, assénant ensuite un 10-2 marqué par les deux paniers lointains et le dunk de Kelly Oubre Jr, sur un service de l’inévitable LaMelo Ball (75-65). Sur leur lancée, les hommes de James Borrego ont pu conclure dans le quatrième quart-temps, entre la fougue de Terry Rozier et la maîtrise de Gordon Hayward pour contenir Bradley Beal et ses hommes jusqu’à la fin (97-87).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un troisième quart-temps renversant. Comme ça avait déjà été le cas face aux Knicks, c’est au retour des vestiaires que Charlotte a complètement inversé la tendance, avec cette fois un 21-4 conclu par un Kelly Oubre Jr en feu. Washington n’a jamais pu s’en remettre.

– LaMelo Ball enchaîne les records. Le rookie de l’année fait peut-être moins de bruit sur ce début de saison, mais son investissement et son rendement sont bel et bien au rendez-vous. Ainsi, après avoir décroché 17 rebonds face aux Knicks, il s’est offert un nouveau record avec 14 passes décisives pour compenser une soirée compliquée au tir (4/18) et ses cinq ballons perdus.

TOPS/FLOPS

✅ Kelly Oubre Jr. Quel coup de boost ! L’ailier a été déterminant en fin de troisième quart-temps en claquant deux paniers à 3-points et un dunk en contre-attaque. Il a ensuite enflammé la foule sur un double-contre sur Deni Avdija avec l’aide de Cody Martin au buzzer du troisième quart-temps. En un rien de temps, Charlotte venait de passer de -9 à +10, et Kelly Oubre Jr a grandement contribué à ce renversement de situation.

✅ Daniel Gafford. Le pivot a montré qu’il était capable d’être efficace près du cercle et s’est avéré précieux dans une soirée difficile pour son équipe au shoot. Avec 20 points à 9/12 au tir, et 9 rebonds au compteur en 24 minutes, c’est tout simplement le meilleur match de son début de saison.

✅ Terry Rozier. L’arrière avait déjà été exceptionnel sur sa fin de match face aux Warriors. C’est encore lui qui a montré les dents dans le dernier acte lorsque les deux paniers à 3-points de Bradley Beal ont ramené Washington à cinq longueurs. L’arrière des Hornets s’est démené en scorant 11 de ses 19 points dans le quatrième quart-temps. C’est notamment lui qui a tué le suspense d’un missile derrière l’arc sur le 14e service de la soirée de LaMelo Ball.

⛔ Les shooteurs de Washington. Très bon près du cercle, Daniel Gafford n’a pas pu masquer cette défaillance jusqu’à la fin, et le 8 sur 42 à 3-points de ses coéquipiers, soit seulement 19% de réussite, coûte cher. À eux trois, Kuzma, Caldwell-Pope et Avdija cumulent un affreux 2 sur 20 à 3-points !

LA SUITE

Charlotte (9-7) : les Hornets viseront une cinquième victoire de suite face à Indiana à domicile demain soir.

Washington (10-4) : toujours leaders à l’Est, les Wizards enchaînent à Miami demain soir.