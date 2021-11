Les Blazers renversent les Bulls en deuxième mi-temps

Sur six victoires de suite à domicile après leur succès sur le fil face à Toronto, les Blazers voulaient garder le cap avec la réception des Bulls. Mais sous l’impulsion d’un excellent DeMar DeRozan et de l’inévitable Zach LaVine, Chicago a pris le meilleur départ, comptant même jusqu’à 20 points d’avance en première mi-temps.

Mais Damian Lillard et ses Blazers, notamment boostés par un Larry Nance Jr. saignant en sortie de banc, ont réussi à revenir au score pour repasser devant en dernier quart.

Malgré la maladresse de son backcourt, Rip City a réussi à s’imposer avec Damian Lillard (22 points, 10 passes) et Jusuf Nurkic (18 points, 12 rebonds) tous deux en double-double (112-107).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Portland assure à la maison. Catastrophiques hors de leurs bases avec un seul succès en huit tentatives, les Blazers arrivent au moins à défendre leur terrain à domicile avec un bilan convaincant de 7 victoires pour 1 défaite. Leur « net rating » ne dit pas autre chose avec un +14,2 à la maison, contre un négatif -11,7 à l’extérieur.

— DeRozan le lièvre et Lillard la tortue. « Rien ne sert de courir, il faut partir à point », comme le dit l’adage de La Fontaine. Hier soir, c’est DeRozan d’une part et Lillard d’autre part qui ont parfaitement incarné cette morale alors que la star des Bulls a démarré sur les chapeaux de roue (15 points à 7/12 en première mi-temps) quand Dame était encore en train de se chauffer (6 points à 1/6). Mais Lillard (16 points à 5/12) a réussi à inverser la tendance en deuxième mi-temps quand DeRozan n’avait plus de gaz (0/7)…

— Larry Nance Jr. de nouveau facteur X. Si le banc de Portland a de nouveau été très performant hier soir, il le doit en grande partie à Larry Nance Jr. qui a réussi un très bon match avec 16 points et 9 rebonds. Après avoir fait le coup face à Toronto, avec 15 points, il a donc remis le couvert face à Chicago, se montrant décisif dans la fin de match et impulsant la bonne énergie en sortie de banc. Chauncey Billups commence à trouver quelques repères avec son effectif de vétérans.

TOPS/FLOPS

✅ Larry Nance Jr. Considéré comme une bonne pioche à l’intersaison, Larry Nance Jr. n’avait pas vraiment fait d’étincelles depuis le début de saison. Mais l’ancien des Cavs semble trouver son rythme. Après avoir réussi un match à 15 points à 7/7 aux tirs face à Toronto, il a enchaîné une autre performance de premier choix hier soir face à Chicago, avec 16 points à 6/9 aux tirs, plus 9 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 1 contre.

✅ Jusuf Nurkic. Secoué par son coaching staff qui l’a privé de fin de match face à Toronto, Jusuf Nurkic a compris le message et a délivré une solide prestation hier soir. Le pivot bosnien a cumulé 18 points et 12 rebonds pour son cinquième double-double de la saison. Beaucoup plus engagé, il a pesé de tout son poids dans la peinture même s’il a beaucoup concédé de fautes (5).

✅ Alex Caruso. De nouveau titulaire, pour la deuxième fois cette saison, Alex Caruso a lui aussi été au four et au moulin sur les lignes arrières. S’il n’a pas été très heureux aux tirs (3/9 dont 1/4 de loin), le « Carushow » a frôlé le triple-double avec son investissement de tous les instants au rebond et son omniprésence à la création : 12 points, 10 rebonds, 9 passes, 2 interceptions et 2 contres.

⛔ CJ McCollum. C’était un soir sans pour le lieutenant de Damian Lillard. Si brillant récemment, avec ce contre décisif face à Toronto notamment, CJ McCollum a concédé un deuxième match cette saison sous la dizaine. Ça ne voulait pas rentrer hier soir pour CJ qui finit à 4/14 aux tirs dont un petit 1/5 à 3-points. Au moins, il a été propre par ailleurs : 5 passes décisives sans la moindre balle perdue.

DAMIAN LILLARD POUR UN NOUVEAU RECORD

Pas en grande réussite en première mi-temps, Damian Lillard a tout de même trouvé l’occasion de se faire remarquer. En rentrant son troisième lancer franc de la soirée, il a tout simplement dépassé (3 803 lancers) Clyde Drexler (3 798 lancers) qui était jusque-là le maître incontesté dans l’histoire de la franchise de Portland. Un nouveau record pour Damian Lillard dans sa franchise de toujours.

LA SUITE

Chicago (10-5) : dernière étape du « road trip » du côté de Denver, dans la nuit de vendredi à samedi (03h00).

Portland (8-8) : réception de Philadelphie, dans la nuit de samedi à dimanche (04h00).