Le Magic braque encore le Madison Square Garden !

Tom Thibodeau veut du rythme et de l’agressivité d’entrée, et les Knicks veulent prendre les jeunes du Magic à la gorge dès l’entame. Mais Wendell Carter Jr. plante de loin, puis pose des soucis à Julius Randle dans la peinture. Le duel entre Mo Bamba et Mitchell Robinson fait (déjà) des étincelles, et le Magic ne facilite en rien la vie des locaux.

Les défenses prennent le dessus sur les attaques, et le rythme de jeu se ralentit fortement, avec quelques fans qui commencent à siffler les joueurs. Robinson fait un sacré chantier dessous (8 points, 6 rebonds, 3 contres déjà), mais Moe Wagner et Cole Anthony allument de loin et donnent une courte avance aux Floridiens à la pause (50-49).

Le jeu est (très) haché, et Tom Thibodeau commence à perdre patience. Ses joueurs sont dans le dur en attaque. Les jeunes « magiciens » jouent sans frein à main, et Julius Randle puis Derrick Rose montrent plusieurs signes d’agacement envers certains de leurs coéquipiers. La « seconde unit » fait, une fois de plus, un excellent travail, avec un très bon Obi Toppin qui lance un 8-0 pour faire respirer les Knicks (89-84) à six minutes de la fin.

Mais Franz Wagner est impeccable en défense, et il colle un énorme dunk sur la truffe de R.J Barrett pour répondre par un 7-0. Une fois de plus, les troupes de coach Thibodeau se liquéfient lors des deux dernières minutes (10-2 encaissé !), et Orlando s’impose pour la seconde fois de la saison au Garden (104-98) !

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’influence du banc des Knicks. 45 points pour le banc, 53 pour les titulaires. Tom Thibodeau donne énormément de temps de jeu à sa « seconde unit », et les joueurs du banc répondent présent au scoring, une fois de plus. Avec Toppin (14 points), Alec Burks (15 points) et Rose (10 points), les Knicks tentent des solutions alternatives lors les moments chauds des rencontres, avec des résultats très irréguliers pour le moment. Affaire à suivre…

Un money time à sens unique. Durant les quatre dernières minutes, les joueurs du Magic ont réalisé ce qu’ils n’ont pas l’habitude de faire depuis le début de la saison : défendre comme des chiens. Avec un Franz Wagner sublime en défense, et un Cole Anthony parfait à la baguette, Orlando colle un 13-4 pour assommer les Knicks, et s’imposer à nouveau à New York.

Les balles perdues. Les Knicks essaient d’apporter du mouvement et de faire circuler la balle. Mais ça manque d’automatismes et de coordination. Résultat : 18 balles perdues ! Jalen Suggs s’est régalé dans le 4e quart-temps, en volant trois ballons à des Knicks peu sûrs balle en main.

TOPS/FLOPS

✅ Franz Wagner. « The Flying German » comme certains l’ont appelé dans la tribune de presse après son énorme dunk sur Barrett ! Avec 16 points à 6/11 aux tirs, 9 rebonds, et 1 interception, l’ailier allemand a livré une copie superbe. Pas intimidé par le fait de jouer dans la Mecque du basket, l’ancien de Michigan a été très bon en défense, au marquage du meilleur joueur offensif adverse quasiment tout le match. Le plus jeune frère de Moritz montre qu’il sera l’un des rookies à suivre pour cette saison.

✅ Terrence Ross. Le sniper floridien a frappé fort en sortie de banc, avec 19 points et quelques flèches lointaines cruciales dans le quatrième quart-temps. Rare vétéran d’un effectif très jeune (22 ans pour le cinq majeur), il apporte une étincelle au scoring, mais aussi du leadership en parlant beaucoup.

⛔ Julius Randle. Le leader des Knicks était isolé, énervé, durant une très grande partie de la rencontre. Rarement trouvé par ses partenaires, le buffle des Bockers a trop forcé, et n’a pas eu son influence habituelle dans le jeu. L’ancien de Kentucky avait la tête des mauvais jours après la rencontre…

✅ ⛔ Jalen Suggs. Le fantôme de la première mi-temps. 0 point, 0 passe décisive pour l’ancienne star de Gonzaga, qui nous a fait une spéciale « Casper le gentil fantôme ». Complètement perdu en attaque, trop mou en défense, celui qui fut l’un des « joueurs frissons » de NCAA la saison passée s’est fait reprendre de volée à plusieurs reprises par son coach. Résultat, une superbe deuxième mi-temps avec 13 points inscrits et plusieurs ballons volés dans le dernier quart-temps.

INVAINCU

Avec les Mavericks et le Magic, Jamahl Mosley a coaché trois fois au Madison Square Garden. Il n’a jamais perdu : trois matches, trois victoires.

LA SUITE

Knicks (8-7) : Les Rockets débarquent samedi soir, et c’est idéal pour se remettre les idées en place.

Magic (4-11) : Vendredi soir, déplacement chez les voisins des Knicks, au Barclays Center.