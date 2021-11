À l’arraché, Phoenix décroche son 10 sur 10 !

Malgré l’absence de Luka Doncic, Dallas a tenu la dragée haute aux Suns pendant toute la rencontre. Il a fallu un grand Devin Booker pour éviter que les Suns ne prennent l’eau avant le « money time ».

Kristaps Porzingis brille en début de match pour mener un 8-0 initial de son équipe mais un Devin Booker agressif, puis trois passes décisives de Cameron Payne, qui trouve Landry Shamet par deux fois à 3-points, permettent aux Suns de prendre l’avantage (25-22).

À l’exception du trio Booker – Shamet – Ayton, les Suns manquent de réussite et Dallas reste au contact grâce à ses lignes arrières. En l’absence de Luka Doncic, les arrières texans répondent présent. Frank Ntilikina et Trey Burke prennent le relais de Jalen Brunson et de Tim Hardaway Jr pour venir seconder Porzingis, et les Mavs rentrent aux vestiaires avec l’avantage au score (46-45).

À l’image d’un Chris Paul qui n’a toujours pas marqué le moins panier, les Suns ne dépassent pas les 30% de réussite en 3e quart-temps alors qu’en face Dallas fait tomber la pluie, avec un 7 sur 11 de loin. Dorian Finney-Smith et Tim Hardaway Jr. donnent même huit points d’avance à leur équipe, et il faut un panier incroyable de Devin Booker pour limiter la casse (73-68).

Les Suns ont toutefois réussi à changer la physionomie du match grâce à leur défense et au réveil de Chris Paul. Dans le sillage de son meneur, Phoenix passe un 15-7 à leur adversaire pour prendre les devants. Pendant que CP3 trouve Deandre Ayton près du cercle et Jae Crowder de loin, les Mavs cafouillent leur basket. Une interception de Mikal Bridges suivie d’un dunk de Deandre Ayton et d’un 3-points de Devin Booker tuent le match et permettent aux Suns d’enchainer une dixième victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un comité texan pour remplacer Luka Doncic. Avant la rencontre, Jason Kidd avait annoncé ne pas changer son attaque en l’absence de son maitre à jouer. Le coach a donné son entière confiance à Jalen Brunson, et ce dernier a répondu présent en noircissant la feuille de stat et en se positionnant comme le patron sur le terrain. Jason Kidd a également vu Frank Ntilikina et Trey Burke être décisifs en sortie de banc. Les deux joueurs ont cumulé 23 points à 9/15 aux tirs, dont 13 pour le Français, auteur de son meilleur match de la saison.

– L’adresse longue distance des Mavs pendant trois quart-temps. Avec 33% de réussite à 3-points sur la saison, Dallas pointe à la 21e place du classement des équipes les plus adroites de loin. Pourtant, cette nuit, les Mavs ont fait sauté la banque, du moins lors des trois premiers quart temps. Les hommes de Jason Kidd étaient à 15 sur 28 avant le dernier quart-temps, soit 53% de réussite. La défense de Phoenix s’est toutefois ajustée au meilleur moment, limitant Dallas à quatre tentatives lors des douze dernières minutes pour coiffer les Mavs au poteau.

– Mister Chris et Docteur Paul. Dans le dur pendant trois quart-temps (1 point, 0/8 aux tirs, 7 passes décisives), le meneur des Suns a complètement changé la donne de la rencontre en réalisant un quatrième quart-temps de grande classe. Ses 7 passes décisives et 6 points dans la période ont débloqué une attaque de Phoenix jusqu’ici embourbée dans la défense texane pour remporter les douze dernières minutes (37-25).

LES TOPS/FLOPS

✅ Devin Booker. La star des Suns a maintenu son équipe dans le match pendant trois quart-temps avant de voir ses coéquipiers se mettre au diapason pour inverser la tendance dans les dernières minutes. Avec 24 points, il finit meilleur marqueur de la rencontre, et il est le plus régulier des Suns.

✅ Jalen Brunson. Le meneur des Mavs a eu le ballon en main pendant toute la rencontre et il a fait du Luka Doncic puisqu’il est tout proche du triple-double : 18 points, 9 rebonds, 9 passes. Un match plein, mais comme ses coéquipiers, il a craqué dans la dernière ligne droite.

✅ Kristaps Porzingis. Le Letton enregistre son quatrième match de suite à plus de 20 points (21 points) pour aller avec ses 8 rebonds et 7 passes décisives. Il est sur sa meilleure série en carrière depuis quasiment trois ans.

⛔ ✅ Jae Crowder. Avant de se réveiller en dernier quart-temps, l’ailier des Suns a été à la rue des deux côtés du terrain mais à l’image de Chris Paul, il a fait la différence en fin de match.

SERIE

Les Suns n’avaient plus gagné dix matches de suite depuis… 2010 !

LA SUITE

Suns (11-3) – Mavs (9-5) : Les deux équipes se retrouveront vendredi pour une revanche. Les Mavs pourront-ils compter sur Luka Doncic ? Réponse dans deux jours.