Le guide de la saison NBA 2021/22 | Une 75e saison en 75 chiffres

Ligue de statistiques par excellence, la NBA est de retour dès la nuit prochaine, pour une 75e saison ! Cette année encore, les accomplissements chiffrés vont pleuvoir et, pour s’y préparer voici les records qui peuvent et/ou vont tomber, ainsi que les stats à retenir, en amont de cet exercice 2021/22.

Distinctions

2,1. Comme le nombre d’interceptions par match du meilleur intercepteur de la ligue, la saison dernière : Jimmy Butler (Heat).

3. Soit le nombre de trophées de MVP qui sont tombés dans les mains d’un joueur non-américain sur les trois dernières années, entre Giannis Antetokounmpo (2019, 2020) puis Nikola Jokic (2021). Une série record, déjà observée entre 2005 et 2007 (deux fois Steve Nash puis Dirk Nowitzki). En revanche, dans l’histoire de la ligue, jamais ce titre n’a échappé à un Américain sur quatre saisons consécutives.

3. Comme le nombre de trophées de Défenseur de l’année que possèdent actuellement Rudy Gobert (2018, 2019, 2021) et Dwight Howard (2009, 2010, 2011). Autrement dit le deuxième total le plus élevé de l’histoire, derrière Dikembe Mutombo et Ben Wallace, qui en possèdent 4 chacun.

3. Comme le nombre de titres de meilleur contreur que possède actuellement Anthony Davis (2014, 2015, 2018). Ce n’est autre que le deuxième total le plus élevé de l’histoire, à égalité avec George T. Johnson, Hakeem Olajuwon, Dikembe Mutombo et Theo Ratliff, mais derrière Kareem Abdul-Jabbar, Mark Eaton et Marcus Camby, qui en possèdent 4 chacun.

3,4. Comme le nombre de contres par match du meilleur contreur de la ligue, la saison dernière : Myles Turner (Pacers).

4. Comme le nombre de titres NBA que possède actuellement LeBron James (2012, 2013, 2016, 2020). Ni plus, ni moins que le plus gros total pour un joueur en activité, devant Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala, Danny Green, JaVale McGee et Udonis Haslem, qui en comptent 3 chacun.

9. Comme le nombre de joueurs des Bucks qui recevront leur bague de champion dès la première soirée de la saison, et qui défendront donc leur titre sous les couleurs de Milwaukee, lors de l’exercice 2021/22 : Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Jrue Holiday, Brook Lopez, Bobby Portis, Donte DiVincenzo, Pat Connaughton, Thanasis Antetokounmpo et Jordan Nwora.

11,7. Comme le nombre de passes décisives par match du meilleur passeur de la ligue, la saison dernière : Russell Westbrook (ex-Wizards, néo-Lakers).

14,3. Comme le nombre de rebonds par match du meilleur rebondeur de la ligue, la saison dernière : Clint Capela (Hawks).

32,0. Comme le nombre de points par match du meilleur marqueur de la ligue, la saison dernière : Stephen Curry (Warriors).

All-Star Game

3. Comme le nombre actuel de trophées de MVP du All-Star Game que possède LeBron James (2006, 2008, 2018). Autrement dit le deuxième total le plus élevé de l’histoire, à égalité avec Oscar Robertson, Michael Jordan et Shaquille O’Neal, mais derrière Bob Pettit et Kobe Bryant, qui en possèdent 4 chacun.

3. Comme le nombre de All-Star Weekends qui se seront déroulés un jour à Cleveland, en comptant celui de 2022 (après 1981 et 1997).

17. Comme le nombre actuel de sélections au All-Star Game de LeBron James. Un record parmi les joueurs en activité, devant Kevin Durant (11) et Chris Paul (11). Avec une sélection supplémentaire, James égalera Kobe Bryant (18) et il se rapprochera un peu plus du record de Kareem Abdul-Jabbar (19).

17. Comme le nombre actuel de All-Star Games disputés par LeBron James. Soit seulement un de moins que le record de Kareem Abdul-Jabbar (18).

Points

22. Comme le nombre de points qu’il manque à Chris Paul (19 978) pour atteindre la barre des 20 000 en carrière (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, seuls 46 joueurs ont réussi pareil exploit et cinq d’entre eux sont toujours en activité : LeBron James (35 367), Carmelo Anthony (27 370), Kevin Durant (23 883), James Harden (22 045) et Russell Westbrook (21 857). Sauf blessure, le meneur des Suns sera dans le « club des 20K » dès octobre.

1 117. Comme le nombre de points qu’il manque à Kevin Durant (23 883) pour atteindre la barre des 25 000 en carrière (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, seuls 25 joueurs ont réussi pareil exploit et deux d’entre eux sont toujours en activité : LeBron James (35 367) et Carmelo Anthony (27 370). Sauf blessure, et avec une moyenne de 27 points par match comme la saison dernière, l’ailier des Nets sera dans le « club des 25K » mi-janvier.

1 226. Comme le nombre de points qu’il manque à Damian Lillard pour dépasser Clyde Drexler et devenir le nouveau meilleur marqueur de l’histoire des Blazers (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, Lillard totalise 16 815 points et Drexler en totalise 18 040. Sauf blessure, et avec une moyenne de 29 points par match comme la saison dernière, le meneur de Portland sera N°1 mi-janvier.

1 562. Comme le nombre de points qu’il manque à LeBron James pour dépasser Karl Malone et devenir le nouveau dauphin de Kareem Abdul-Jabbar au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, James compte 35 367 points, Malone en compte 36 928 et Abdul-Jabbar en compte 38 387. Sauf blessure, et avec une moyenne de 25 points par match comme la saison dernière, l’ailier des Lakers sera N°2 début mars.

1 566. Comme le nombre de points qu’il manque à Stephen Curry (18 434) pour atteindre la barre des 20 000 en carrière (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, seuls 46 joueurs ont réussi pareil exploit et cinq d’entre eux sont toujours en activité : LeBron James (35 367), Carmelo Anthony (27 370), Kevin Durant (23 883), James Harden (22 045) et Russell Westbrook (21 857). Sauf blessure, et avec une moyenne de 32 points par match comme la saison dernière, le meneur des Warriors sera dans le « club des 20K » fin janvier.

1 893. Comme le nombre de points qu’il manque à Giannis Antetokounmpo pour dépasser Kareem Abdul-Jabbar et devenir le nouveau meilleur marqueur de l’histoire des Bucks (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, Antetokounmpo totalise 12 319 points et Abdul-Jabbar en totalise 14 211. Sauf blessure, et avec une moyenne de 28 points par match comme la saison dernière, l’ailier de Milwaukee sera N°1 mi-mars.

Rebonds

122. Comme le nombre de rebonds qu’il manque à DeAndre Jordan pour atteindre la barre des 10 000 en carrière (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, seuls 40 joueurs ont réussi pareil exploit et il n’y en a qu’un qui est toujours en activité : Dwight Howard (14 271). Sauf blessure, et avec une moyenne de 8 rebonds par match comme la saison dernière, le pivot des Lakers sera dans le « club des 10K » mi-novembre.

194. Comme le nombre de rebonds qu’il manque à Dwight Howard pour dépasser Nate Thurmond et intégrer le Top 10 des meilleurs rebondeurs de l’histoire (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, Howard totalise 14 271 rebonds et Thurmond en totalise 14 464. Sauf blessure, et avec une moyenne de 8 rebonds par match comme la saison dernière, le pivot des Lakers sera N°10 début décembre.

249. Comme le nombre de rebonds qu’il manque à LeBron James pour atteindre la barre des 10 000 en carrière (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, seuls 40 joueurs ont réussi pareil exploit et il n’y en a qu’un qui est toujours en activité : Dwight Howard (14 271). Sauf blessure, et avec une moyenne de 8 rebonds par match comme la saison dernière, l’ailier des Lakers sera dans le « club des 10K » fin décembre.

Passes décisives

61. Comme le nombre de passes décisives qu’il manque à Chris Paul pour dépasser Mark Jackson puis Steve Nash, et ainsi intégrer le Top 3 des meilleurs passeurs de l’histoire, derrière John Stockton et Jason Kidd (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, Paul compte 10 275 passes décisives, Jackson en compte 10 334 et Nash en compte 10 335. Quant à Stockton et Kidd, ils en totalisent respectivement 15 806 et 12 091. Sauf blessure, et avec une moyenne de 9 passes décisives par match comme la saison dernière, le meneur des Suns sera N°3 début novembre.

304. Comme le nombre de passes décisives qu’il manque à LeBron James (9 696) pour atteindre la barre des 10 000 en carrière (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, seuls six joueurs ont réussi pareil exploit : John Stockton (15 806), Jason Kidd (12 091), Steve Nash (10 335), Mark Jackson (10 334), Chris Paul (10 275) et Magic Johnson (10 141). Sauf blessure, et avec une moyenne de 8 passes décisives par match comme la saison dernière, l’ailier des Lakers sera dans le « club des 10K » début janvier.

Interceptions

50. Comme le nombre d’interceptions qu’il manque à LeBron James pour dépasser Mookie Blaylock, Karl Malone puis Alvin Robertson et intégrer le Top 10 des meilleurs intercepteurs de l’histoire (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, James totalise 2 063 interceptions, tandis que Blaylock, Malone et Robertson en totalisent respectivement 2 075, 2 085 et 2 112. Sauf blessure, et avec une moyenne de 1 interception par match comme la saison dernière, l’ailier des Lakers sera N°10 fin janvier.

79. Comme le nombre d’interceptions qu’il manque à Stephen Curry pour dépasser Chris Mullin et devenir le nouveau meilleur intercepteur de l’histoire des Warriors (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, Curry totalise 1 282 interceptions et Mullin en totalise 1 360. Sauf blessure, et avec une moyenne de 1 interception par match comme la saison dernière, le meneur de Golden State sera N°1 début avril.

Contres

40. Comme le nombre de contres qu’il manque à Giannis Antetokounmpo pour dépasser Alton Lister et devenir le nouveau meilleur contreur de l’histoire des Bucks (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, Antetokounmpo totalise 765 contres et Lister en totalise 804. Sauf blessure, et avec une moyenne de 1 contre par match comme la saison dernière, l’ailier de Milwaukee sera N°1 début janvier.

Tirs

200. Comme le nombre de tirs réussis qu’il manque à Carmelo Anthony (9 800) pour atteindre la barre des 10 000 paniers en carrière (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, seuls 14 joueurs ont réussi pareil exploit et il n’y en a qu’un qui est toujours en activité : LeBron James (12 903). Sauf blessure, et avec une moyenne de 5 tirs réussis par match comme la saison dernière, l’ailier-fort des Lakers sera dans le « club des 10K » mi-janvier.

626. Comme le nombre de tirs réussis qu’il manque à LeBron James pour dépasser Karl Malone et devenir le nouveau dauphin de Kareem Abdul-Jabbar au classement des joueurs totalisant le plus de paniers dans l’histoire (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, James cumule 12 903 tirs réussis, Malone en cumule 13 528 et Abdul-Jabbar en compte 15 837. Sauf blessure, et avec une moyenne de 9 paniers par match comme la saison dernière, l’ailier des Lakers sera N°2 fin mars.

Tirs à 3-points

5. Comme le nombre de réussites à 3-points qu’il manque à Buddy Hield pour dépasser Peja Stojakovic et devenir le nouveau recordman des Kings, en termes de tirs à 3-points marqués (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, Hield compte 1 066 paniers à 3-points et Stojakovic en compte 1 070. Sauf blessure, le shooteur de Sacramento sera N°1 dès octobre.

13. Comme le nombre de réussites à 3-points qu’il manque à Joe Harris pour dépasser Jason Kidd et devenir le nouveau recordman des Nets, en termes de tirs à 3-points marqués (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, Harris compte 801 paniers primés et Kidd en compte 813. Sauf blessure, le shooteur de Brooklyn sera N°1 dès octobre.

21. Comme le nombre de réussites à 3-points qu’il manque à LeBron James (1 979) pour atteindre la barre des 2 000 paniers primés en carrière (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, seuls dix joueurs ont réussi pareil exploit : Ray Allen (2 973), Stephen Curry (2 832), Reggie Miller (2 560), Kyle Korver (2 450), James Harden (2 445), Vince Carter (2 290), Jason Terry (2 282), Jamal Crawford (2 221), Paul Pierce (2 143) et Damian Lillard (2 051). Sauf blessure, James sera dans le « club des 2K » début novembre.

116. Comme le nombre de réussites à 3-points qu’il manque à James Harden pour dépasser Kyle Korver puis Reggie Miller, et ainsi intégrer le Top 3 des shooteurs à 3-points les plus prolifiques de l’histoire (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, Harden compte 2 445 paniers à 3-points, Korver en compte 2 450 et Miller en compte 2 560. Sauf blessure, et avec une moyenne de 3 tirs à 3-points par match comme la saison dernière, l’arrière des Nets sera N°3 début janvier.

142. Comme le nombre de réussites à 3-points qu’il manque à Stephen Curry pour dépasser Ray Allen et devenir le nouveau recordman de tirs à 3-points marqués (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, Curry compte 2 832 paniers à 3-points et Allen en compte 2 973. Sauf blessure, et avec une moyenne de 5 tirs à 3-points par match comme la saison dernière, le meneur des Warriors sera N°1 mi-décembre.

Lancers-francs

41. Comme le nombre de lancers-francs réussis qu’il manque à Damian Lillard pour dépasser Clyde Drexler et devenir le nouveau recordman des Blazers, en termes de lancers-francs marqués (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, Lillard compte 3 758 réussites aux lancers-francs et Drexler en compte 3 798. Sauf blessure, et avec une moyenne de 7 lancers-francs par match comme la saison dernière, le meneur de Portland sera N°1 début novembre.

259. Comme le nombre de lancers-francs réussis qu’il manque à James Harden pour dépasser Dolph Schayes, Kareem Abdul-Jabbar puis Adrian Dantley, et intégrer le Top 10 des joueurs totalisant le plus de lancers-francs en carrière (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, Harden totalise 6 574 lancers-francs, tandis que Schayes, Abdul-Jabbar et Dantley en totalisent respectivement 6 712, 6 712 et 6 832. Sauf blessure, et avec une moyenne de 6 lancers-francs par match comme la saison dernière, l’arrière des Nets sera N°10 mi-janvier.

Triple-doubles

1. Comme le nombre de triple-doubles qu’il manque à LeBron James (99) pour atteindre la barre des 100 en carrière (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, seuls quatre joueurs ont réussi pareil exploit : Russell Westbrook (184), Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138) et Jason Kidd (107).

8. Comme le nombre de triple-doubles qu’il manque à Luka Doncic pour dépasser Fat Lever et (déjà) intégrer le Top 10 des joueurs totalisant le plus de triple-doubles en carrière (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, Doncic compte 36 triple-doubles et Lever en compte 43. À noter que le meneur des Mavericks n’a jamais réussi moins de 8 triple-doubles sur une seule saison, depuis ses débuts dans la ligue.

142. Comme le nombre total de triple-doubles recensés sur toute la saison 2020/21 (saison régulière uniquement). Un record sur un seul et même exercice, qui pourrait bien être amélioré davantage en 2021/22, puisqu’il n’y aura pas 72 mais 82 rencontres par franchise, au cours de la campagne à venir.

184. Comme le nombre de total de triple-doubles en carrière de Russell Westbrook (saison régulière uniquement). Un record en NBA, que le meneur des Lakers tentera de porter au-delà de la barre 200, ce qui n’a par conséquent jamais été réussi jusqu’à présent. À noter que Westbrook a enregistré au moins 16 triple-doubles lors de cinq de ses six dernières saisons.

Calendrier

0. Comme le nombre de rencontres que disputera Kyrie Irving avec les Nets en 2021/22, tant qu’il ne sera pas vacciné ou que la ville de New York n’aura pas modifié les règles en vigueur localement, sur le plan sanitaire.

5. Comme le nombre de matchs qu’il y aura le jour de Noël : Knicks/Hawks, Bucks/Celtics, Suns/Warriors, Lakers/Nets, Jazz/Mavericks.

40. Comme le nombre de rencontres en sortie de banc qu’il manque à Lou Williams pour dépasser Dell Curry et devenir le remplaçant le plus capé de l’histoire (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, Williams compte 945 matchs en tant que remplaçant, contre 984 pour Curry. Sauf blessure, l’arrière des Hawks sera N°1 mi-janvier.

46. Comme le nombre de matchs qu’il manque à Stephen Curry pour dépasser Chris Mullin et devenir le nouveau recordman des Warriors, en termes de rencontres disputées (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, Curry compte 762 matchs et Mullin en compte 807. Sauf blessure, le meneur de Golden State sera N°1 fin janvier.

82. Comme le nombre de matchs que devront jouer chaque franchise en saison régulière. Un retour à la normale, après cet exercice 2020/21 qui ne comptait « que » 72 rencontres de saison régulière.

411. Comme le nombre de matchs de Zach LaVine en saison régulière. Autrement dit le plus gros total de rencontres disputées par un joueur en activité, sans jamais se qualifier pour les playoffs. L’arrière des Bulls est talonné par Buddy Hield (Kings – 387 matchs) et Brandon Ingram (Pelicans – 313 matchs).

Minutes

1 314. Comme le nombre de minutes qu’il manque à LeBron James pour dépasser Jason Kidd, Kevin Garnett puis Dirk Nowitzki, et intégrer le Top 3 des joueurs totalisant le plus de minutes en carrière (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, James compte 50 055 minutes, tandis que Kidd, Garnett et Nowitzki en comptent respectivement 50 111, 50 418 et 51 368. Sauf blessure, et avec une moyenne de 33 minutes par match comme la saison dernière, l’ailier des Lakers sera N°3 mi-janvier.

Autres

5,8. À savoir la valorisation des Knicks (en milliards de dollars), à l’entame de la saison 2021/22. Tout simplement la plus élevée de la ligue, devant les 5,6 milliards de dollars des Warriors et les 5,5 milliards de dollars des Lakers.

12. Comme le nombre de Français disposant d’un contrat NBA à l’entame de la saison 2021/22 : Rudy Gobert (Jazz), Evan Fournier (Knicks), Nicolas Batum (Clippers), Frank Ntilikina (Mavericks), Killian Hayes (Pistons), Théo Maledon (Thunder), Timothé Luwawu-Cabarrot (Hawks), Sekou Doumbouya (Lakers), Killian Tillie (Grizzlies), Yves Pons (Grizzlies), Petr Cornelie (Nuggets), Joël Ayayi (Wizards).

18 ans et 298 jours. À savoir l’âge de Joshua Primo, le joueur le plus jeune de la ligue, à l’ouverture de la saison 2021/22. Le rookie des Spurs devance Josh Giddey (Thunder – 19 ans et 9 jours) et Jonathan Kuminga (Warriors – 19 ans et 13 jours).

19. Comme le nombre de saisons NBA de LeBron James, Carmelo Anthony et Udonis Haslem, en comptant 2021/22. Ils sont tous les trois les joueurs les plus anciens de la ligue, pour la campagne à venir. À noter que Haslem n’a connu aucune autre franchise que le Heat dans sa carrière et que seuls Dirk Nowitzki (21 saisons avec les Mavericks) et Kobe Bryant (20 saisons avec les Lakers) font mieux que lui, sur le plan de la fidélité.

41 ans et 131 jours. À savoir l’âge d’Udonis Haslem, le joueur le plus vieux de la NBA, à l’ouverture de la saison 2021/22. Le vétéran du Heat devance Andre Iguodala (Warriors – 37 ans et 263 jours) et Carmelo Anthony (Lakers – 37 ans et 142 jours).

45,78. À savoir le salaire perçu par Stephen Curry (en millions de dollars), pour la saison 2021/22. Tout simplement le plus élevé de la ligue, devant les 44,31 millions de dollars de James Harden (Nets) et John Wall (Rockets).

57. Comme le nombre de joueurs disposant d’un « two-way contract » à l’entame de la saison 2021/22. Parmi eux, on retrouve notamment cinq Français : Sekou Doumbouya (Lakers), Killian Tillie (Grizzlies), Yves Pons (Grizzlies), Petr Cornelie (Nuggets), Joël Ayayi (Wizards).

178. Comme le nombre de centimètres que mesurent Facundo Campazzo (Nuggets), Markus Howard (Nuggets) et Tremont Waters (Bucks). Ils sont tous les trois les plus petits joueurs de la ligue, pour la saison 2021/22.

226. Comme le nombre de centimètres que mesure Tacko Fall. Le pivot des Cavaliers est tout simplement le plus grand joueur de la ligue, pour la saison 2021/22, devant les deux intérieurs des Mavericks, Boban Marjanovic (2,24m) et Kristaps Porzingis (2,21m).

441. Comme le nombre de joueurs disposant d’un contrat (hors « two-way contract ») à l’entame de la saison 2021/22 (sur un maximum de 450 places disponibles). Parmi eux, on retrouve notamment sept français : Rudy Gobert (Jazz), Evan Fournier (Knicks), Nicolas Batum (Clippers), Frank Ntilikina (Mavericks), Killian Hayes (Pistons), Théo Maledon (Thunder), Timothé Luwawu-Cabarrot (Hawks).

859. Comme le nombre de jours qui se sont écoulés entre le dernier match de Klay Thompson (13 juin 2019) et l’ouverture de la saison 2021/22 (19 octobre 2021). Pas encore en mesure de rejouer, l’arrière des Warriors est pour le moment attendu de retour sur les parquets entre fin novembre et début décembre.

Entraîneurs

7. Comme le nombre d’entraîneurs qui découvriront un nouveau banc NBA à l’entame de la saison 2021/22 : Chauncey Billups (Blazers), Rick Carlisle (Pacers), Willie Green (Pelicans), Jason Kidd (Mavericks), Jamahl Mosley (Magic), Ime Udoka (Celtics), Wes Unseld Jr. (Wizards).

8. Comme le nombre de victoires qu’il manque à Doc Rivers (992) pour atteindre la barre des 1 000 en carrière (saison régulière uniquement). À l’heure actuelle, seuls neuf entraîneurs ont réussi pareil exploit : Don Nelson (1 335), Lenny Wilkens (1 332), Gregg Popovich (1 310), Jerry Sloan (1 221), Pat Riley (1 210), George Karl (1 175), Phil Jackson (1 155), Larry Brown (1 098) et Rick Adelman (1 042). À noter que Rivers a gagné 58.5% des rencontres qu’il a dirigé.

26. Comme le nombre de victoires qu’il manque à Gregg Popovich pour dépasser Don Nelson et devenir le nouveau coach le plus victorieux de l’histoire (saison régulière uniquement). Actuellement, Popovich en compte 1 310 et Nelson en compte 1 335, avec Lenny Wilkens (1 332) qui se situe entre eux deux. Parmi les entraîneurs en activité, Doc Rivers (992 – Sixers) et Rick Carlisle (836 – Pacers) sont les plus « proches » de Gregg Popovich.

170. Comme le nombre de victoires en playoffs de Gregg Popovich, le plus victorieux des entraîneurs en activité, à ce stade de la compétition. Doc Rivers (98 – Sixers) et Erik Spoelstra (85 – Heat) complètent le podium avec le coach des Spurs, historiquement devancé en playoffs par les seuls Phil Jackson (221 succès) et Pat Riley (171 succès).

Franchises

2. Soit le nombre de numéros de maillot que retireront les Grizzlies (les deux premiers de l’histoire de la franchise), au cours de l’exercice 2021/22. Le 11 décembre prochain, c’est le numéro 50 de Zach Randolph qui rejoindra le plafond du FedEx Forum, avant que le numéro 9 de Tony Allen ne l’y rejoigne, le 28 janvier prochain.

4. Comme le nombre de franchises qui disputeront, dans chaque conférence, le « play-in » de fin de saison régulière. C’est la troisième année consécutive que ce système est mis en place par la NBA.

5. Soit le numéro de maillot que retireront les Celtics, le 13 mars prochain, en l’honneur de Kevin Garnett.

7. Comme le nombre de All-Stars présents chez les Lakers. Dans l’histoire, jamais une franchise n’avait totalisé autant de joueurs All-Stars dans son effectif.

8. Comme le nombre de qualifications consécutives des Blazers, en playoffs. En clair, Portland n’a pas raté les playoffs depuis 2014 et il s’agit de la plus longue série en cours, devant les 7 qualifications consécutives des Celtics.

15. Comme le nombre d’années sans playoffs des Kings, constamment hors du Top 8 à l’Ouest depuis 2006. De loin la plus longue série en cours (devant les 5 des Hornets) et, surtout, la plus longue période de disette de l’histoire, à égalité avec les Clippers (1977-1991).

17. Comme le nombre de titres NBA que comptent les Celtics et les Lakers. Tout simplement le total le plus élevé de l’histoire, devant les Bulls et les Warriors, qui en comptent 6 chacun.

22,9. Soit la moyenne d’âge du Thunder, franchise la plus jeune de la ligue en 2021/22, derrière les Grizzlies (23,7 ans), les Pistons (24,1 ans) et les Wolves (24,1 ans).

30,6. Soit la moyenne d’âge des Lakers, franchise la plus âgée de la ligue en 2021/22, devant les Nets (28,9 ans) et le Heat (28,9 ans).

61,5. Soit le taux de succès actuel des Spurs (saison régulière uniquement). Tout simplement le plus élevé de l’histoire, ainsi que des franchises en activité, devant les 59,5% des Lakers et les 59,0% des Celtics. Dans le détail, San Antonio totalise 2 227 victoires et 1 394 défaites, depuis 1976.

112. Soit le montant du « salary cap » pour la saison 2021/22 (en millions de dollars). La « luxury tax » est, elle, fixée à 136,6 millions de dollars.

3 462. Soit le nombre de victoires actuel des Celtics, depuis 1946 (saison régulière uniquement). Tout simplement le plus élevé de l’histoire, devant les 3 427 des Lakers et les 2 949 des Sixers.