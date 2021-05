Nouveau roi du triple-double, Russell Westbrook entre fierté et reconnaissance

Est-ce le plus bel et le plus grand exploit de la carrière de Russell Westbrook ? Le meneur de jeu des Wizards avait auparavant été meilleur marqueur et passeur de la ligue, MVP de la saison régulière en 2017, mais devenir le roi du triple-double devant Oscar Robertson, c’est tout de même un exploit historique.

Celui-là, il ne le partage avec personne. Certes, Washington a perdu contre Atlanta, mais les yeux étaient surtout rivés sur la feuille de statistiques de l’ancien du Thunder : 28 points, 21 passes et 13 rebonds. C’est son 182e triple-double en carrière, nouveau record NBA…

« Habituellement, je n’aime pas me la raconter, mais là, je vais le faire »

« C’est une chance », a-t-il déclaré après la rencontre pour ESPN. « On donne tellement à ce sport, on sacrifie tellement de choses. Être mentionné dans la même catégorie que des joueurs comme Robertson, Magic Johnson, Jason Kidd, je n’en avais jamais rêvé gamin en grandissant à Los Angeles. »

Mais c’est fait et cela inspire un véritable sentiment de fierté à Russell Westbrook. « Habituellement, je n’aime pas me la raconter, mais là, je vais le faire. Je n’ai jamais vraiment pensé à ça, j’ai simplement joué soir après soir et essayé de faire ce que tout le monde disait impossible. Mon moteur, c’était ‘pourquoi pas’. C’est ma façon de vivre, de réfléchir. J’essaie de prouver aux gens qu’ils ont tort. »

Le MVP 2017 a également eu une pensée pour la légende Oscar Robertson, qui a longtemps été le maître du « TD » et qui a cédé avec classe son trône, 47 ans après son dernier triple-double, réalisé le 24 mars 1974.

« Oscar a montré la voie à des joueurs comme moi », conclut Russell Westbrook. « Il a affronté des choses différentes à l’époque, quand il jouait, et a tout de même réussi à le faire, à être efficace. Je veux le remercier, tout simplement, car sans lui et sans ce qu’il a réalisé, je ne pourrais pas faire ce que je fais actuellement. »