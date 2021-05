Oscar Robertson, premier fan de Russell Westbrook

« Je n’ai jamais pensé à marquer des points. Je n’ai jamais pensé aux rebonds. Je n’ai jamais pensé aux passes décisives. Je n’ai pensé qu’à gagner ».Oscar Robertson n’est pas la première superstar à laquelle on pense lorsqu’on se replonge dans le glorieux passé de la NBA. Le cours de l’histoire et la montée en puissance extraordinaire de Russell Westbrook au fil de saisons ont contribué à le réhabiliter. Le cours de l’histoire d’abord, parce que le « triple-double » n’a vraiment été valorisé que lorsque Magic Johnson a commencer à les empiler.

« Pas grand-chose », a ainsi rappelé « Big O » lorsque le New York Times lui a demandé ce que signifiait de réaliser un triple-double en son temps. « À l’époque, on se concentrait surtout sur le fait de marquer des points et de contrer des tirs. Il n’y avait pas beaucoup de publicité associée au triple-double. On n’y pensait pas jusqu’à ce qu’on retourne dans les archives et qu’on voit ce que j’avais fait. J’ai même été surpris moi-même ».

L’avènement de Russell Westbrook a ainsi fait rejaillir son nom et ses performances dans le quotidien de l’actualité, notamment lors de la saison 2016/17, quand le meneur d’OKC est devenu le premier joueur depuis Oscar Robertson à compiler un triple-double en moyenne sur une saison !

Le maître prêt à voir l’élève le dépasser

Malgré ses exploits individuels, Russell Westbrook reste la cible de critiques pour n’avoir jamais gagné de titre. Comme lui, cinquante ans plus tôt, Oscar Robertson a subi la même défiance dans une décennie marquée par l’hégémonie des Celtics, jusqu’à ce qu’il décroche le seul sacre de Milwaukee, avec Kareem Abdul-Jabbar, en 1971.

« Je pense que ça arrive aux grands joueurs de basket, comme Westbrook et moi-même. J’ai été à Cincinnati pendant de nombreuses années (de 1960 à 1970), mais nous n’avons jamais fait de trades notables pour obtenir de meilleurs joueurs. Si vous regardez l’histoire du basket, et je le dis toujours aux gens, chaque équipe qui a gagné un championnat a fait des échanges clés. Boston a eu Bill Russell et Red Auerbach était très malin lorsqu’il s’agissait d’obtenir des joueurs plus âgés d’autres équipes pour les utiliser comme remplaçants. Beaucoup d’équipes pour lesquelles j’ai joué ne voulaient pas faire ça ».

À nouveau projeté sur le devant de la scène, Oscar Robertson n’a appris que la semaine dernière que Russell Westbrook se rapprochait dangereusement de son record historique.

Il ne lui reste que trois « triple-double » à accomplir pour le dépasser. Le « Big O » n’en fait toutefois pas une affaire personnelle et va rester premier supporter du chef d’orchestre de Washington.

« J’aime beaucoup la façon dont Westbrook joue. C’est un joueur dynamique. Il a changé d’équipe et je ne comprends pas pourquoi, parce que je pense que c’est l’un des meilleurs arrières dans le basket actuel. Je suppose qu’ils ont pensé que lorsqu’il est allé à Washington, il ne serait pas aussi efficace, mais il a fait un travail formidable », a-t-il ajouté. « Il n’y a aucun doute là-dessus, j’espère qu’il dépassera le record. et je trouve ridicule que certains rédacteurs sportifs le critiquent parce qu’il n’a pas gagné de titre. Les joueurs ne gagnent pas un titre à eux seuls. Il faut avoir un bon management et être entouré du bon groupe de joueurs ».