Les Hawks résistent à un Russell Westbrook toujours plus historique !

Dans le premier quart-temps, l’attaque des Wizards peine à trouver son rythme sans Bradley Beal, avant que l’agressif Russell Westbrook ne se mette en route. De leur côté, les joueurs des Hawks se régalent essentiellement dans la peinture et près du cercle (15-11). C’est ensuite Raul Neto qui prend le relais de Westbrook au scoring, pendant que le collectif d’Atlanta continue de briller de mille feux. En fin de quart-temps, De’Andre Hunter en profite pour retrouver les terrains après sa blessure, en plus de répondre aux paniers de Russell Westbrook (34-32).

Russell Westbrook : 10 points, 2 rebonds, 4 passes.

Dans le deuxième quart-temps, le danger ne cesse de provenir de partout chez les Hawks, qui poursuivent sur leur lancée collectivement, à l’instar de la connexion Trae Young – Clint Capela. Les Wizards, emmenés par Ish Smith, recollent alors au score, en signant un 10-2 avec leurs seconds couteaux (47-46). Le rythme de la partie retombe ensuite, jusqu’à ce que Russell Westbrook ne fasse souffrir ses adversaires sur jeu rapide. Guidé par son meneur All-Star, qui instigue un 9-2, Washington prend les commandes, mais Atlanta réduit l’écart, avec John Collins et Bogdan Bogdanovic, avant la pause (62-61).

Russell Westbrook : 12 points, 5 rebonds, 9 passes.

Au retour des vestiaires, les Hawks redémarrent fort et repassent rapidement devant, dans le sillage de leur duo Trae Young – Bogdan Bogdanovic. Russell Westbrook excepté, les Wizards peinent à trouver la faille en attaque et l’écart grimpe à +10, sous l’impulsion de John Collins, omniprésent au scoring et au contre (80-71). Et la domination d’Atlanta se confirme à mesure que le chrono défile, pendant que Trae Young —auteur de 16 points dans ce quart-temps— poursuit son festival offensif. À douze minutes de la fin, le score est donc sans équivoque (96-79).

Russell Westbrook : 17 points, 7 rebonds, 11 passes.

Historique, Russell Westbrook sort le grand jeu pour relancer Washington

Dans le dernier acte, l’inévitable Russell Westbrook se démène pour ramener les Wizards à -10, en compagnie de Robin Lopez. Intenable, Westbrook transforme littéralement son équipe dans ce quart-temps et il en profite, surtout, pour récolter le rebond qu’il lui manquait pour devenir le seul recordman de triple-doubles en NBA ! Dans le sillage de son historique meneur de jeu, la franchise de la capitale revient à -1, en collant notamment un énorme « run » de 19-1 aux Hawks (103-102) !

https://twitter.com/basketusa/status/1391928424168574976?s=20

Moment choisi par Atlanta pour retrouver de sa superbe en attaque, par l’intermédiaire de Bogdan Bogdanovic. Suffisant pour porter une nouvelle fois son avance à +10. Mais Davis Bertans, en feu à 3-points, ramène encore Washington à une possession, avec trois réussites primées d’affilée ! Quant au duel Trae Young – Russell Westbrook, il continue de plus belle, à deux minutes de la fin de la partie (121-120). Et cet écart n’évolue toujours pas, 60 secondes plus tard.

Aux lancers-francs, John Collins ne tremble pas pour mettre les Hawks à +3. Dans la foulée, Russell Westbrook remet les deux équipes à -1, tout en puissance. Un « stop » défensif offre ensuite aux Wizards une balle de match. Et comme un symbole, c’est Russell Westbrook qui peut faire gagner les siens dans les dernières secondes. Il décide finalement de s’élever à 3-points, presque dans le corner, mais sa tentative est trop courte et Atlanta l’emporte donc dans la douleur, contre Washington (125-124) !

Russell Westbrook : 28 points, 13 rebonds, 21 passes.

Auteur d’un énorme dernier quart-temps, et d’un énorme triple-double pour effacer le record d’Oscar Robertson, Russell Westbrook repart sans la victoire mais se console en récupérant le ballon de la rencontre et le respect de ses pairs. À ses côtés, quatre joueurs terminent à 15 points ou plus (Rui Hachimura, Robin Lopez, Ish Smith et Davis Bertans), mais l’absence de Bradley Beal aura été préjudiciable à Washington.

Chez les Hawks, Trae Young (36 points, 6 rebonds, 9 passes), John Collins (28 points, 8 rebonds), Bogdan Bogdanovic (25 points) et Clint Capela (10 points, 22 rebonds) se sont surpassés pour venir à bout de l’historique Russell Westbrook, dont le nom sera sur toutes les lèvres malgré son revers.