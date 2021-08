Un an de plus pour Udonis Haslem !

En juin dernier, après la fin de saison du Heat, Udonis Haslem n’écartait pas l’idée de revenir pour une nouvelle saison en NBA. Deux mois plus tard, c’est confirmé : pas de retraite pour l’intérieur de Miami !

Le Sun Sentinel a sorti l’information, qui fut confirmée par The Athletic ensuite : Haslem va bien disputer sa 19e saison en NBA, en signant un contrat d’un an au salaire minimum, soit 2.6 millions de dollars.

Comme c’est le cas depuis quelques années maintenant (cinq matches joués seulement depuis deux saisons), on ne devrait pas voir beaucoup le triple champion sur les parquets. Il a 41 ans et c’est davantage un mentor, voire un assistant supplémentaire pour son coach Erik Spoelstra. Il est surtout là pour incarner et enseigner, tel un gardien du temple, la fameuse culture de la franchise floridienne.

Néanmoins, avec une 19e saison dans les jambes au sein de la même équipe, l’ancien coéquipier de Dwyane Wade va ainsi rejoindre Tim Duncan et John Stockton dans l’histoire de la NBA. L’intérieur des Spurs et le meneur de jeu du Jazz ont disputé 19 saisons dans une seule et unique franchise. Le record absolu appartient toujours à Dirk Nowitzki, 21 saisons avec les Mavericks, devant les 20 années de Kobe Bryant à Los Angeles.

Udonis Haslem will return to the Miami Heat on a one-year, $2.6M deal for his 19th NBA season with the franchise, source tells @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 11, 2021