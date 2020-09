Udonis Haslem : « Non seulement j’ai accepté cette culture, mais j’ai aidé à la modeler »

En cinq ans, Udonis Haslem a globalement disputé l’équivalent d’une saison régulière. En effet, depuis le début de la saison 2015-2016, l’intérieur a joué 81 matches et 580 minutes. Le triple champion n’est quasiment plus un joueur au Heat, mais davantage un grand frère, un capitaine, un ancien.

S’il assume ce rôle éloigné de l’intensité des parquets, il insiste néanmoins sur son travail au quotidien, comme « sparring partner » de luxe.

« Physiquement, je me sens très bien », assure-t-il. « Les entraînements sont mes matches. Quand je m’entraîne, je donne tout. J’ai pu commencer un match de présaison et j’ai joué 22 minutes. Je n’ai pas joué depuis trois ou quatre ans, et je n’étais pas fatigué, ni en manque de rythme. Je prends tout ça très au sérieux. »

Forcément, une telle attitude a une influence sur ses coéquipiers. Positivement bien sûr, mais aussi pour mettre la pression sur les possibles récalcitrants.

« Voilà pourquoi les gars peuvent suivre mon exemple. Je ne fais pas que parler, j’agis. Je ne suis pas assis dans un coin à manger des chips et boire du coca. Ce n’est pas moi ça. Je veux transpirer, je veux m’entraîner. Donc quand je dis quelque chose, on ne peut pas me répondre que je ne fais rien car on a vu que j’ai bossé avant. J’ai 40 ans et 6 % de masse graisseuse. Je cours, je fais des suicides. Donc je vais attendre la même chose d’un joueur de 22 ans. Je ne peux pas accepter qu’on me dise que ce n’est pas possible. Il n’y a pas de : ‘Je ne peux pas’. »

« Je suis le gardien du temple depuis longtemps »

Après 17 saisons, toutes jouées à Miami, Udonis Haslem est plus que jamais le gardien du temple de la fameuse « culture » du Heat, tant saluée par Jimmy Butler depuis le début de saison et surtout en playoffs.

« Dans cette équipe, je suis le général, le capitaine. Je ne parle pas beaucoup mais je fais savoir à tous qu’il ne faut pas faire d’erreurs quand on débarque dans ce vestiaire. Vous devez en répondre devant moi. On a eu des grands leaders sur le terrain comme Dwyane Wade ou LeBron James. Mais quand on parle du vestiaire, de la culture et des attentes, c’est avec moi qu’il faut gérer ça. Non seulement j’ai accepté cette culture, mais j’ai aidé à la modeler, à la mettre au point. Je suis le gardien du temple depuis longtemps. »

Pour combien de temps encore ? Va-t-il continuer sa carrière la saison prochaine ?

« Cela dépend si on gagne le titre ou non. C’est une conversation que je vais avoir avec le coaching staff. On a besoin de moi ici et ça peut changer de forme. Je peux aussi mettre un costume et me mettre à l’écart si certains pensent que je le devrais. Sous une forme ou une autre, je vais rester dans le basket après ma carrière. Et ce sera à Miami, je ne peux pas aller ailleurs. »