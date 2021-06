Parmi les meilleurs défenseurs de l’histoire, Rudy Gobert n’arrive toujours pas à y croire

Récompensé en 2018, 2019 et 2021, Rudy Gobert imite Ben Wallace (2002, 2003, 2005) et Dikembe Mutombo (1995, 1997, 1998) qui avaient aussi remporté ce trophée de Defensive Player Of The Year trois fois en quatre ans. Seul Dwight Howard a réalisé le triplé en trois ans, en 2009, 2010 et 2011. Une récompense décernée depuis 1983.

Un véritable exploit que le natif de Saint Quentin peine à réaliser. « C’est incroyable. Quand j’ai commencé le basket plus petit, si quelqu’un m’avait dit que j’allais être une fois défenseur de l’année, je ne l’aurais jamais cru, alors trois fois… »

Une progression constante

Arrivé dans l’Utah en 2013, Gobert a gravi les échelons, un à un. Sur le banc pour sa première année et même envoyé en G-League, il débute 37 fois la saison suivante avant de devenir indéboulonnable, et donc le meilleur défenseur de la NBA cinq ans après son arrivée en NBA. « C’est difficile de mettre des mots sur les choses qu’on peut accomplir quand vous appréciez ce que vous faites avec un groupe de personnes qui croient en vous et avec qui vous bossez chaque jour » poursuit Gobert, qui a aussi remercié sa maman. « J’essaye d’écrire ma propre histoire, de profiter de ma carrière, mais faire partie des quatre joueurs à avoir remporté autant de fois ce trophée, c’est tout simplement incroyable ».

D’autant que la NBA d’aujourd’hui n’a rien à a voir avec ce qu’elle était auparavant. Toutes les attaques sont portées sur l’extérieur avec beaucoup d’intérieurs mobiles capables d’écarter le terrain et de shooter de loin. Du haut de ses 2m16, Gobert est souvent ciblé par les adversaires notamment en playoffs. Ce fut Houston dans le passé, et c’est aujourd’hui les Clippers. Mais le Français s’en tire de mieux en mieux comme l’a prouvé son contre décisif sur Marcus Morris. Sur un tir à 3-points…

« J’essaye de m’améliorer chaque année et les équipes essayent de limiter mon impact d’une manière ou d’une autre. Donc je me dois d’augmenter mon niveau année après année, jour après jour pour rester dominant en défense » souligne Gobert sur ESPN.

En avance sur Ben Wallace et Dikembe Mutombo

Il n’y a qu’à voir les finalistes de cette année pour s’en rendre compte. Ben Simmons et Draymond Green brillent par leur mobilité et leur capacité à défendre sur plusieurs positions. Pourtant, c’est bien Gobert qui est récompensé car il a la capacité de changer la trajectoire des tirs adverses et d’obliger les attaques à changer de stratégie. Gobert est le meilleur rempart de la NBA, et le Jazz est au sommet. Sa reprise de pouvoir n’en est que plus logique.

Avec trois récompenses de « meilleur défenseur de l’année » à seulement 28 ans, Gobert est en avance par rapport à Ben Wallace qui avait glané son 3e titre l’année de ses 30 ans tandis que Dikembe Mutombo avait réussi la passe de trois à 32 ans. L’ancien pivot des Pistons et l’ancien contreur des Hawks et des Sixers sont d’ailleurs les seuls à avoir gagné quatre trophées, et Gobert est bien parti pour les égaler, voire les dépasser. Surtout si le Jazz se maintient au sommet pendant encore plusieurs années.