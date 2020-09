Giannis Antetokounmpo : « Ne m’appelez pas MVP, ou double MVP, tant que je ne suis pas champion »

L’information avait fuité depuis longtemps et c’est depuis Athènes, par visioconférence, que Giannis Antetokounmpo a réagi à son deuxième trophée de MVP de la saison régulière.

Même s’il s’est dit « déçu » de ne plus être en course pour le titre, le « Greek Freak » n’était pas dans le même état d’esprit de Dirk Nowitzki, très abattu lorsqu’il avait reçu le trophée suite à l’élimination de Dallas au premier tour des playoffs 2007. Rappelant son parcours, l’intérieur des Bucks a assuré qu’il voulait profiter de chaque instant.

Comme l’an passé, où il avait expliqué ne pas vouloir qu’on l’appelle « MVP » jusqu’à ce qu’il regagne le trophée, Giannis Antetokounmpo a conclu l’interview avec une requête : « Ne m’appelez pas MVP, ou double MVP, tant que je ne suis pas champion. »

Pour l’instant, le Grec veut en tout cas couper, et il pensera à son futur ensuite.

« Je veux continuer de progresser, je veux me concentrer sur ma famille. J’ai eu un super rendez-vous avec les propriétaires. On a parlé de l’équipe, de ce qui n’a pas marché, de ce qu’on peut améliorer. Tant que tout le monde est sur la même longueur d’onde et se bat pour la même chose, chaque jour, à savoir être champion, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas rester à Milwaukee pour les 15 prochaines années », a-t-il également déclaré.