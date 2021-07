L’arrivée des co-propriétaires des Dodgers confirme l’explosion de la valorisation des Lakers !

La semaine passée, on apprenait que Philip Anschutz, deuxième actionnaire des Lakers derrière la famille Buss, allait vendre ses parts pour une coquette somme qui allait sans doute dépasser le milliard de dollars.

Désormais, on apprend via Sportico que la vente (27% des Lakers tout de même) a été validée par la NBA et que les nouveaux actionnaires minoritaires sont bien Todd Boehly et Mark Walter, comme ce fut annoncé dans la presse ces derniers jours. Mark Walter est le patron du groupe Guggenheim Partners, où l’on retrouve Todd Boehly, qui est propriétaire de la franchise des Los Angeles Dogers, en baseball.

Nos confères précisent que le droit de veto à une éventuelle vente de la franchise que possédait Philip Anschutz, dirigeant du groupe AEG (Anschutz Entertainment Group), va bien être transféré au nouveau duo d’actionnaires.

Ce changement de mains en coulisses a en tout cas affiché une explosion de la valorisation de la franchise, d’après Forbes. En février dernier, les Lakers étaient ainsi évalués à 4.6 milliards de dollars mais lors de cette vente, l’estimation des co-propriétaires des Dodgers se situait plutôt autour de 5.5 milliards ! Ce qui fait qu’ils ont dû débourser environ 1.5 milliard de dollars pour acheter une part des champions en titre.