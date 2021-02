Forbes : malgré la pandémie, les Knicks valent désormais 5 milliards de dollars !

La courbe de la valeur des franchises NBA n’a pas cessé de grimper avec l’épidémie, même si cette dernière l’a ralentie. Selon Forbes, qui vient de publier ses estimations annuelles, la valeur moyenne des équipes est en hausse de 4%, soit la plus faible progression depuis 2010. Mais les perspectives financières restent bonnes, en particulier grâce à l’attractivité des grands marchés.

Sans surprise, les Knicks occupent toujours la première place de ce classement avec une valorisation estimée aujourd’hui à 5 milliards de dollars. À titre de comparaison, la franchise pesait 3,3 milliards de dollars en 2017.

Selon le média, qui rappelle que l’équipe a perdu 70% de ses matches ces six dernières saisons, c’est le troisième club au monde à atteindre une telle valeur, après les Dallas Cowboys (NFL) et les New York Yankees (MLB). New York bénéficie des rénovations effectuées au Madison Square Garden et la signature d’un gros contrat TV.

La valeur montante du Jazz

Derrière eux, la nouveauté est que les Warriors (4,7 milliards) ont piqué aux Lakers (4,6 milliards) leur deuxième place dans cette hiérarchie. C’est la première fois depuis 1999 avec les Bulls que l’hégémonie du duo Knicks – Lakers est disputée par une troisième franchise. Malgré une saison d’enfer à 15 victoires des Warriors et la pandémie du Covid-19, l’ouverture du Chase Center offre ainsi de grandes perspectives au club de la Baie.

Sur l’ensemble de la ligue, la valorisation moyenne a été évaluée à 2,2 milliards, contre 2,1 milliards un an plus tôt. Au rayon des progressions notables, on peut citer le Jazz (1,66 milliard), récemment racheté, petit marché occupant seulement la 18e place du classement, mais avec une progression de 7%. Wolves, Pelicans et Grizzlies ferment la marche avec des valorisations qui ne dépassent pas le 1,4 milliard. À vendre, les Wolves ne trouvent pas preneurs…

Malgré une saison tronquée avec seulement 80% des matches joués et des franchises privées des revenus liés à la réception de séries de playoffs, les bénéfices moyens n’ont baissé que de 12% pour atteindre 62 millions de dollars en 2020. Chaque équipe a enregistré un résultat d’exploitation positif, avec au sommet de cette liste, la pire équipe de la ligue sur la plan sportif, les Warriors, avec 200 millions de dollars.