En vendant ses parts, le deuxième actionnaire des Lakers devrait toucher un milliard de dollars !

Après la famille Buss, actionnaire majoritaire qui possède 66 % de la franchise, Philip Anschutz reste le deuxième actionnaire des Lakers avec ses 27 %. Mais ce sera prochainement du passé puisque le site Sportico nous apprend qu’il va vendre ses parts.

Ce milliardaire, dirigeant du groupe AEG (Anschutz Entertainment Group), qui possède notamment le Staples Center, avait un poids fort au sein de la franchise puisqu’il pouvait opposer un premier veto à une éventuelle vente de la franchise.

La personne ou le groupe qui va récupérer les 27 % d’Anschutz aura-t-il ce même droit de s’opposer à une vente ? Pour le moment, aucune information n’a encore filtré.

Ce départ du dirigeant d’AEG n’aura aucun impact immédiat sur l’avenir des champions 2020 au Staples Center. Le bail entre la franchise et l’entreprise vient d’être prolongé, jusqu’en 2041, et en 2024, avec le déménagement des Clippers vers Inglewood, les Lakers deviendront les seuls locataires de l’enceinte californienne.

Quant au prix de cette transaction, lui aussi n’est pas connu, mais comme la franchise est évaluée à 4.6 milliards de dollars (la troisième la plus riche de la ligue, derrière New York et Golden State), cela devrait logiquement dépasser le milliard de dollars.