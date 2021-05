Les Lakers prolongent leur bail avec le Staples Center jusqu’en 2041

Si l’intersaison n’a pas encore démarré en NBA, les Lakers viennent d’annoncer une prolongation d’ampleur : celle de leur bail avec le Staples Center, pour les vingt prochaines années. Ce qui signifie que les champions en titre continueront d’y évoluer à domicile au moins jusqu’en 2041.

Co-locataires du Staples Center avec les Clippers depuis 1999, les Lakers ont remporté la bagatelle de six titres (2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020) depuis qu’ils ont quitté, cette année-là, le Forum d’Inglewood. Affichant, à domicile, un bilan de 566 victoires et 313 défaites en saison régulière* (64.4% de succès, le 7e meilleur pourcentage de NBA) et un bilan de 80 victoires et 21 défaites en playoffs* (79.2% de succès, le meilleur pourcentage de NBA).

Collaborant déjà depuis plus de 20 ans, les Lakers et l’entreprise Anschutz Entertainment Group (AEG), propriétaire du Staples Center, ont annoncé que certaines améliorations seraient apportées à l’enceinte, sans en dévoiler les détails. Tout le monde se réjouit en tout cas que cette union perdure deux décennies de plus.

« Nous sommes enchantés de pouvoir étendre notre partenariat avec l’entreprise AEG », confiait ainsi Jeanie Buss, la propriétaire des Lakers, dans un communiqué. « Le Staples Center se situe parmi les meilleures salles de la planète lorsqu’il est question de jouer au basket et de l’admirer. Nous sommes donc ravis de pouvoir y évoluer à domicile pendant deux décennies supplémentaires. Cette décision a d’abord, et avant tout, été prise en tenant compte de nos fans et de nos joueurs. Tout en tenant compte des engagements d’AEG, qui entend toujours investir un capital important dans cette enceinte. Ce qui signifie que les Lakers continueront de jouer dans l’une des meilleures salles du monde. »

Les Clippers déménagent en 2024

« Lorsque nous avons commencé à nous investir dans le développement du Staples Center, notre entreprise avait un objectif clair : créer un lieu qui deviendrait le coeur du sport à Los Angeles, la maison des meilleures équipes, des meilleurs événements et des meilleurs fans », livrait quant à lui Dan Beckerman, le dirigeant d’AEG, dans ce même communiqué. « Il ne fait aucun doute que notre partenariat avec la famille Buss et les Lakers a contribué à renforcer depuis le début le statut légendaire de cette salle, apportant aux fans certains des moments les plus mémorables de l’histoire du sport et du divertissement. Nous avons déjà hâte de ces 20 nouvelles années de partenariat couronné de succès, tout en restant convaincus que nos investissements permettront au Staples Center de rester l’épicentre du sport et du divertissement. »

Pour être tout à fait complet, précisons que les Lakers deviendront prochainement les seuls locataires de l’enceinte californienne. En effet, les Clippers ayant récemment obtenu l’accord définitif de la ville d’Inglewood pour la construction de leur propre salle, ils déménageront du Staples Center en 2024. Au moment même où leur bail se terminera et que leur nouvelle « maison » sera officiellement construite.

* Les matchs disputés dans la « bulle » d’Orlando en 2020, sur un terrain neutre, ne sont pas comptabilisés dans ces statistiques.