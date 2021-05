Stats & Highlights | Clap de fin sur la saison régulière

Toutes les équipes étaient sur les parquets dimanche soir, pour cette ultime soirée de la saison régulière. Des rencontres étaient capitales pour la suite (le duel à distance entre les Blazers et les Lakers ou entre les Bucks et les Nets, le match entre les Warriors et les Grizzlies), mais un peu partout, on a aussi vu des rencontres sans enjeu, avec des titulaires mis au repos et des résultats sans conséquences.

Avec la victoire des Knicks, les Hawks n’ont pas pu aller chercher la 4e place à l’Est. Même chose pour Milwaukee, qui a vu Brooklyn assurer sa 2e place.

Désormais, place au « play-in », avant que les playoffs ne commencent réellement.

Atlanta – Houston : 124-95

Les Hawks ont reposé plusieurs joueurs importants (Clint Capela, Bogdan Bogdanovic et Danilo Gallinari) quand Trae Young et John Collins ont seulement joué en première mi-temps. Ce fut suffisant pour dominer les faibles Rockets dès le deuxième quart-temps. Le rookie Onyeka Okongwu, avec ses records (21 points et 14 rebonds), en a bien profité.

Hawks / 124 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Collins 16 5/7 1/1 4/4 0 4 4 0 1 0 0 1 15 18 O. Okongwu 33 10/13 0/0 1/3 6 8 14 3 2 2 1 2 21 36 S. Hill 36 2/7 2/6 0/0 1 4 5 4 2 2 1 0 6 11 D. Hunter 24 4/11 0/3 6/8 0 2 2 1 5 0 2 1 14 7 T. Young 16 3/9 1/3 3/4 0 3 3 9 0 2 2 0 10 15 N. Knight 26 6/9 1/3 0/2 3 7 10 0 1 0 0 2 13 20 B. Fernando 21 4/10 0/0 2/2 1 8 9 1 1 2 0 0 10 16 T. Snell 24 4/7 0/0 0/0 0 2 2 1 3 2 2 0 8 8 L. Williams 17 4/6 0/0 3/3 0 2 2 6 1 0 4 0 11 13 S. Mays 27 7/11 2/5 0/0 0 5 5 7 0 0 1 2 16 25 Total 49/90 7/21 19/26 11 45 56 32 16 10 13 8 124 Rockets / 95 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Olynyk 24 3/11 2/5 8/8 1 5 6 4 3 1 2 1 16 18 A. Lamb 42 2/6 0/4 3/4 2 2 4 4 1 2 3 0 7 9 J. Tate 21 3/7 1/2 0/2 0 3 3 5 2 0 2 1 7 8 K. Martin Jr. 36 4/15 2/9 0/1 1 5 6 4 4 2 4 0 10 6 D.J. Augustin 22 5/11 4/10 4/4 1 3 4 5 1 1 2 0 18 20 C. Oliver 29 5/9 0/3 0/1 4 8 12 1 2 0 1 3 10 20 C. Reynolds 31 3/14 3/12 0/0 2 2 4 2 2 0 0 0 9 4 A. Brooks 34 6/19 6/18 0/0 0 4 4 0 3 2 1 0 18 10 Total 31/92 18/63 15/20 11 32 43 25 18 8 15 5 95

Philadelphie – Orlando : 128-117

Pour ce match sans enjeu, Doc Rivers avait rangé ses titulaires au vestiaire. C’est Tyrese Maxey, intenable en première mi-temps (30 points au total), qui a porté Philadelphie face aux 37 points de Cole Anthony. Le Magic termine sa saison avec une septième défaite de suite.

76ers / 128 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Howard 17 2/4 0/0 1/2 1 6 7 2 4 2 4 0 5 9 T. Maxey 35 11/19 3/4 5/5 0 7 7 6 4 1 1 1 30 36 S. Milton 26 6/13 3/6 0/0 0 4 4 9 3 1 0 2 15 24 F. Korkmaz 19 2/9 2/7 0/0 1 0 1 4 4 0 2 0 6 2 G. Hill 22 5/6 3/4 1/1 0 1 1 4 0 1 0 0 14 19 M. Scott 25 2/8 1/5 0/0 0 2 2 4 3 0 0 1 5 6 A. Tolliver 13 3/4 3/4 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 9 9 G. Clark 9 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 P. Reed 24 7/13 0/0 3/4 7 5 12 3 3 1 2 1 17 25 R. Tucker 18 4/5 0/0 2/5 0 2 2 1 2 0 1 0 10 8 I. Joe 33 4/12 4/10 5/6 0 3 3 2 3 2 1 0 17 14 Total 46/94 19/40 17/23 9 32 41 35 27 8 11 5 128 Magic / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval M. Wagner 35 4/5 1/2 5/6 0 4 4 1 4 1 1 1 14 18 M. Bamba 23 3/10 2/5 1/2 2 4 6 4 3 0 1 0 9 10 C. Anthony 38 10/25 3/9 14/14 2 6 8 2 3 1 6 0 37 27 G. Harris 14 3/5 0/2 1/1 0 0 0 2 1 0 1 0 7 6 D. Bacon 27 3/7 0/1 3/4 2 5 7 2 1 0 0 0 9 13 D. Hall 25 4/6 0/0 6/8 3 7 10 2 4 0 2 2 14 22 I. Brazdeikis 34 3/9 2/5 1/2 0 8 8 4 3 1 2 0 9 13 C. Randle 25 4/7 1/3 2/2 0 2 2 3 3 1 2 0 11 12 S. Thornwell 19 2/2 1/1 2/2 0 2 2 3 3 0 1 0 7 11 Total 36/76 10/28 35/41 9 38 47 23 25 4 16 3 117

Detroit – Miami : 107-120

Dès le premier quart-temps, et malgré les absents, le Heat avait mis les deux mains sur la rencontre, elle aussi sans intérêt particulier dans cette ultime soirée. Nemanja Bjelica a inscrit 17 points en première mi-temps et Miami s’est facilement imposé. Detroit finit sur cinq défaites de rang, possède ainsi le deuxième pire bilan de la saison régulière et s’assure un très bon futur choix de Draft (au moins dans les six premiers).

Pistons / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval S. Bey 37 7/21 4/15 4/5 1 4 5 4 2 1 2 1 22 16 J. Okafor 24 3/5 0/0 1/1 1 4 5 0 3 0 1 1 7 10 C. Joseph 31 6/14 2/4 0/0 1 3 4 5 2 1 2 1 14 15 K. Hayes 31 3/7 2/5 2/2 0 0 0 4 5 1 3 0 10 8 H. Diallo 30 4/8 1/3 6/9 1 4 5 2 4 0 4 0 15 11 T. Cook 35 6/8 0/0 0/0 2 7 9 1 1 0 0 0 12 20 S. Lee 28 5/8 0/1 0/0 0 2 2 7 1 0 2 1 10 15 J. Jackson 24 6/15 2/7 3/5 1 2 3 3 3 1 2 0 17 11 Total 40/86 11/35 16/22 7 26 33 26 21 4 16 4 107 Heat / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Achiuwa 42 10/16 0/0 3/7 3 7 10 0 3 2 2 1 23 24 N. Bjelica 38 8/13 4/6 1/2 2 4 6 6 3 2 2 1 21 28 G. Vincent 37 6/12 3/7 0/0 0 6 6 10 3 2 3 0 15 24 T. Herro 35 7/13 1/5 1/2 0 6 6 11 3 0 1 0 16 25 D. Robinson 19 3/5 2/4 0/0 0 2 2 1 2 2 0 1 8 12 K. Okpala 34 6/9 0/1 5/5 1 4 5 2 4 2 2 2 17 23 M. Strus 36 7/16 3/11 3/4 0 4 4 2 1 1 0 0 20 17 Total 47/84 13/34 13/20 6 33 39 32 19 11 10 5 120

Chicago – Milwaukee : 118-112

Comme les Bucks ne pouvaient plus prendre la deuxième place à l’Est, après la victoire des Nets contre Cleveland, la franchise a elle aussi décidé de faire l’impasse sur cette partie, avec ses meilleurs joueurs au frigo. Laissant ainsi l’occasion aux Bulls de battre enfin Milwaukee, après douze défaites d’affilée.

Bulls / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Young 26 8/15 0/1 4/6 1 6 7 3 2 0 4 3 20 20 L. Markkanen 25 6/11 2/4 3/4 0 5 5 1 1 0 2 0 17 15 P. Williams 30 4/8 0/1 3/3 3 4 7 1 2 1 3 2 11 15 G. Temple 29 3/5 1/2 0/0 1 2 3 3 1 0 2 0 7 9 C. White 31 6/13 4/9 3/4 0 5 5 5 1 1 4 1 19 19 C. Felicio 18 2/5 0/1 1/2 3 5 8 0 2 1 0 0 5 10 R. Arcidiacono 17 5/6 4/4 0/0 0 4 4 2 3 0 1 0 14 18 D. Dotson 21 5/10 1/5 0/0 0 2 2 4 2 1 0 0 11 13 D. Valentine 21 3/9 2/4 0/0 0 2 2 3 3 0 0 1 8 8 J. Green 23 3/5 0/1 0/0 0 2 2 1 3 4 0 1 6 12 Total 45/87 14/32 14/19 8 37 45 23 20 8 16 8 118 Bucks / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval M. Diakite 38 4/11 0/1 5/8 2 5 7 1 4 3 0 1 13 15 T. Antetokounmpo 15 0/4 0/2 0/0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 -2 J. Teague 34 5/11 3/3 10/12 0 3 3 7 0 3 2 1 23 27 P. Connaughton 25 5/10 2/7 3/3 0 1 1 0 0 2 0 0 15 13 S. Merrill 28 1/9 0/5 0/0 0 3 3 1 2 3 0 0 2 1 J. Jackson 33 3/9 2/6 1/2 2 4 6 1 1 0 1 0 9 8 J. Nwora 36 14/23 4/8 2/4 4 10 14 0 3 1 3 2 34 37 E. Bryant 32 6/13 1/5 3/3 2 4 6 3 4 0 4 1 16 15 Total 38/90 12/37 24/32 10 31 41 14 16 13 11 5 112

Oklahoma City – LA Clippers : 117-112

Après neuf défaites de suite, le Thunder termine sa saison sur une bonne note. Nouveau record en carrière pour Aleksej Pokusevski avec 29 points, comme pour Moses Brown avec 24 unités. Ce sont les deux joueurs qui ont fait la différence dans le « money time » pour Oklahoma City face à une formation californienne déjà tournée vers sa série de playoffs contre Dallas.

Thunder / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval A. Pokusevski 41 10/19 6/9 3/4 0 8 8 2 1 0 7 0 29 22 J. Hall 43 11/21 1/6 2/6 1 9 10 2 5 0 3 0 25 20 I. Roby 12 5/8 0/1 0/0 0 5 5 0 1 0 0 0 10 12 M. Brown 38 12/19 0/0 0/0 8 10 18 3 0 0 0 7 24 45 T. Maledon 13 1/3 1/3 0/0 0 0 0 4 0 0 1 0 3 4 G. Deck 18 3/4 0/1 0/0 0 1 1 3 1 0 1 0 6 8 J. Hoard 29 2/5 0/2 1/2 1 1 2 3 1 1 2 2 5 7 T. Bradley 14 4/5 0/0 0/0 2 5 7 1 0 0 0 2 8 17 C. Brown Jr. 31 2/10 0/4 3/4 2 1 3 2 2 0 1 1 7 3 Total 50/94 8/26 9/16 14 40 54 20 11 1 15 12 117 Clippers / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Patterson 42 4/11 2/8 0/0 3 3 6 4 0 1 0 0 10 14 I. Zubac 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 P. Beverley 19 5/8 0/2 1/2 0 0 0 4 1 0 0 1 11 12 R. Jackson 7 2/5 2/4 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 L. Kennard 30 6/14 1/7 0/0 0 3 3 1 2 3 0 0 13 12 S. Ibaka 19 4/10 1/6 3/4 2 5 7 2 1 0 0 1 12 15 D. Oturu 37 5/21 1/4 2/2 7 5 12 2 3 2 2 1 13 12 T. Mann 23 7/8 1/2 4/5 0 2 2 1 1 0 0 0 19 20 J. Scrubb 36 7/17 0/4 0/0 2 5 7 1 2 1 1 0 14 12 Y. Ferrell 27 5/12 2/6 2/2 2 5 7 2 3 1 0 0 14 17 Total 45/106 10/43 12/15 16 28 44 17 14 8 3 3 112

Minnesota – Dallas : 136-121

Les Wolves n’auront pas si mal terminé la saison, avec neuf victoires en seize matches. Ils ont inscrit 113 points dans les trois premiers quart-temps pour dominer les Mavericks. Anthony Edwards, favori pour le trophée de rookie de l’année, a ajouté 30 points à son total de la saison.