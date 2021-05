Vainqueurs des Raptors, les Pacers affronteront les Hornets au « play-in »

Une fois de plus, les Raptors se présentent avec une équipe D, et les Pacers ont attendu le deuxième quart-temps pour faire la différence. Déjà vu à son avantage face aux Lakers, Kelan Martin est le premier à allumer de loin pour donner six points d’avance (40-34) puis c’est TJ McConnell qui fait parfaitement tourner la boutique pour trouver Domantas Sabonis pour le dunk (58-50).

Les Raptors ne déméritent pas mais l’effectif est trop court, et les vagues jaunes se multiplient comme sur cette contre-attaque où Domantas Sabonis sert l’épatant Oshae Brissett pour ses 15e et 16e point de la mi-temps. À la pause, Indiana mène 68-55.

Oshae Brissett est déchaîné !

Au retour des vestiaires, les Pacers se mettent à l’abri avec un 7-0 signé Justin Holiday et Sabonis (83-66). Déchaîné, Brissett est de tous les bons coups, que ce soit au dunk ou à 3-points, et l’écart atteint les 18 points (94-76). Pour Indiana, il s’agit désormais de gérer pour valider cette 9e place, synonyme d’un match à domicile au « play-in ».

C’est sous les panneaux que les Pacers assurent leur succès avec d’abord Domantas Sabonis puis toujours Oshae Brissett qui fait mouche de loin (116-103). Face à ses anciens coéquipiers, le joueur originaire de Toronto signe son meilleur match en carrière avec 31 points et 10 rebonds. Victoire finale 125-113 pour les Pacers, qui terminent 9e de la conférence Est, et affronteront les Hornets mardi en barrage.