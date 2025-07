Les Sparks gagnent encore à Indiana !

Indiana peine à se rapprocher du Top 5 de la ligue depuis le début de saison. La faute aux deux blessures à la cuisse de Caitlin Clark bien sûr, mais aussi à des matchs laissés en route comme celui de la nuit, perdu 89-87 à la maison face à une formation de Los Angeles qui pointait à l'avant-dernière place du classement avant la rencontre.

D'un côté, le Fever a plutôt fait bonne figure au regard du contexte, sans sa meilleure joueuse, notamment grâce au trio Mitchell-Howard-Boston (19, 21 et 23 points). De l'autre, le Fever n'a jamais réussi à créer un écart suffisant, et est ainsi resté sous la menace des Sparks jusqu'à la fin.

Il y a eu un premier avertissement en fin de troisième quart-temps, lorsque Indiana a viré à +8 (60-52), soit le plus gros écart du match, et que Los Angeles a envoyé une pluie de 3-points, par Azura Stevens, Dearica Hamby, Julie Allemand et Kelsey Plum, permettant aux Californiennes de virer en tête à dix minutes du terme (69-70).

Aliyah Boston trop courte au buzzer

Le même scénario s'est répété sur la fin, alors que Kelsey Mitchell et Aliyah Boston pensaient avoir remis Indiana sur les bons rails. Sauf que même à +4 à moins de deux minutes de la fin (87-83), l'écart restait fragile. En parfaite facteur X, Rickea Jackson (15 points, 5 passes) a alors su tirer son épingle du jeu au meilleur moment avec deux paniers de suite dont un 2+1 pour replacer Los Angeles en tête (87-88).

Cette fois, ce sont les joueuses du Fever qui ont tremblé, à l'image des ratés d'Aliyah Boston et Lexie Hull. Azura Stevens (21 points, 12 rebonds) a ajouté un lancer de plus à 3 secondes de la fin, laissant la possibilité à Indiana et Aliyah Boston d'égaliser. L'intérieure a trouvé une bonne position, se retrouvant esseulée en tête de raquette, mais son tir “petit bras” n'a pas trouvé la mire.

C'est donc la première victoire pour la Belge Julie Vanloo (3 points, 2 passes en dix minutes) sous ses nouvelles couleurs et déjà le cinquième revers en dix matchs à domicile pour Indiana, qui va à présent recevoir Golden State, Atlanta et Dallas en espérant récupérer Caitlin Clark en chemin pour retrouver une meilleure dynamique. Les Sparks vont elles aussi recevoir trois fois de suite, à commencer par Minnesota ce jeudi, et les voilà 10e ce dimanche matin.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.