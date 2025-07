Donnie Nelson n’aurait jamais laissé Luka Doncic partir de Dallas

Entre 1998 et 2021, Donnie Nelson a occupé différents postes chez les Mavericks : assistant-coach (1998-2002), entraîneur par intérim, président des opérations basket (2002-05) et enfin « general manager » (2005-21).

C'est lui qui a notamment été derrière la Draft de Dirk Nowitzki en 1998 et la Draft de Luka Doncic en 2018. Alors, forcément, le départ du Slovène pour les Lakers lui a laissé un goût amer en bouche, quatre ans après avoir son départ tumultueux de Dallas et son remplacement par… Nico Harrison.

« Bien sûr, c'est la NBA et des transferts peuvent arriver, les joueurs viennent et repartent, mais il faut comprendre que certains joueurs sont différents, spéciaux et occupent une place particulière dans l'environnement et la communauté » explique-t-il chez un média slovène. « Donc c'est important de traiter ces joueurs avec respect. C'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de déception après ce qui est arrivé à Luka. Pas uniquement ma déception, mais une déception générale. Est-ce que ça aurait pu arriver au Real Madrid ? Jamais, et ça ne se serait pas non plus produit quand j'étais à Dallas, puisque durant mon passage à Dallas, on a toujours considéré ce qui était important pour notre communauté et les joueurs en faisaient partie. Ce n'était pas comme si nous allions au distributeur, que nous prenions un joueur et que nous l'utilisions tant qu'il nous était utile, avant de le balancer autre part. »

C'est leur manière de traiter les joueurs et les légendes qui a notamment permis aux Mavericks d'être unis à Dirk Nowitzki entre 1998 et 2019.

« Nous avons été avec Dirk pendant 21 ans et ses trois dernières années, ce n'était que du respect » rappelle Donnie Nelson. « Des personnes comme lui méritent de partir selon leurs propres conditions et leurs propres souhaits. Tout le monde mérite de s'en aller dignement, au sens figuré comme au sens propre. »

Le fils de Don Nelson aura en tout cas la possibilité de retrouver très vite Luka Doncic, touché à l'époque par son départ de Dallas, puisqu'il est devenu consultant pour la sélection slovène, en vue de l'Eurobasket 2025.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 ☆ DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 ☆ DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 ☆ DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 ☆ DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 ☆ DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 50 35 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2024-25 * LAL 28 35 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.