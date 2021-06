Les Mavericks se séparent de leur GM !

À peine 48 heures après la publication d’un article de The Athletic qui révélait l’influence du dénommé Haralabos Voulgaris sur les décisions de Mark Cuban, la franchise vient d’annoncer le départ de son GM, Donnie Nelson, « d’un commun accord » pour reprendre les termes employés. Selon ESPN, la décision avait été prise dimanche, la veille de la publication de l’article.

Arrivé à Dallas en 1998 comme assistant GM lorsque son père était le coach de l’équipe, Donnie Nelson est une figure essentielle de la franchise, et c’est lui qui avait demandé à son père de prendre Dirk Nowitzki, un Allemand débarqué de deuxième division, puis qui a construit l’équipe championne en 2011 mais aussi sélectionné Luka Doncic à la Draft.

Comme Danny Ainge aux Celtics, on le croyait indéboulonnable, mais l’influence grandissante de Haralabos Voulgaris, semble-t-il très apprécié de Mark Cuban, l’a peut-être contraint à demander des comptes, et son départ est le signe que l’article de The Athletic avait visé juste. Selon The Ringer, ce même Haralabos Voulgaris devrait pourtant partir…

Reste à savoir désormais si ce départ surprise aura une influence sur Luka Doncic, puisque cet été, le Slovène a la possibilité de signer un contrat de plus de 200 millions de dollars ! Quoi qu’il en soit, Mark Cuban s’est mis en quête d’un nouveau GM, et la pression sera énorme puisqu’il devra gérer ce nouveau contrat… et faire mieux que son prédécesseur.