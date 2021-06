Des tensions entre Luka Doncic et certains dirigeants des Mavericks ?

« De la pure foutaise ». Mark Cuban n’a pas tardé à réagir à la publication d’un long article de The Athletic, centré autour de la présence du controversé Haralabos Voulgaris dans l’organigramme de Dallas.

Qui est ce Canadien d’origine grecque de 45 ans ? Depuis 2018, il est le « directeur de la recherche et du développement quantitatifs » au sein des Mavericks mais à en croire les très bien informés Tim Cato et Sam Amick, il est bien davantage que ce poste un peu obscur dédié aux statistiques avancées, agissant quasiment comme un GM de l’ombre, derrière Donnie Nelson, car Mark Cuban a totalement confiance dans ses analyses et ses opinions.

Mais à voir la pléthore de témoignages anonymes présents dans l’article, son influence ne plaît pas à tout le monde à Dallas, et surtout pas à Luka Doncic, qui l’apprécierait très, très peu…

Il faut dire que Haralabos Voulgaris est un personnage à part dans l’univers de la ligue. Ayant fait fortune en pariant sur les matchs NBA à partir de la fin des années 1990, en misant sur les tendances de certains coachs (Byron Scott, Jerry Sloan, Eddie Jordan…) avant de développer son propre modèle de prédiction à partir des stats avancées, il est également un joueur de poker redouté, mais il adore aussi jouer les trolls sur les réseaux sociaux.

Un profil qui plaît forcément à Mark Cuban. Sauf que la violente charge de l’article de The Athletic sur le rôle de Haralabos Voulgaris (incapable de communiquer avec les autres, d’écouter d’autres opinions…) viennent de quelque part, et c’est peut-être un moyen pour Luka Doncic et son entourage de mettre un coup de pression à Dallas.

Le Slovène entend ainsi prolonger dès cet été pour le contrat maximum, à savoir 200 millions de dollars sur cinq ans à la suite de son contrat rookie, mais il veut sans doute également s’assurer d’être sur la même longueur d’onde que Mark Cuban et les dirigeants des Mavericks à long terme.