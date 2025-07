God Shammgod très ému de quitter les Mavericks

Même s'il n'a jamais été un joueur référence en NBA, God Shammgod peut se targuer d'avoir un “move” qui porte son nom, et même une chaussure signature. C'est dire s'il laissera une trace de son passage sur les terrains, mais depuis une dizaine d'années, c'est comme assistant qu'il se fait progressivement un nom.

Après neuf saisons aux Mavericks, le voilà qui a décidé de couper le cordon pour rejoindre le banc du Magic où il va retrouver Jamahl Mosley, ancien assistant à Dallas avant de prendre les rênes de la franchise d'Orlando. « Tout le monde sait que Jamahl a coaché avec moi à Dallas, mais ce que les gens ne savent pas, c’est que j’ai vu Jamahl venir sur le campus quand j’étais en deuxième année à Providence » raconte-t-il. « On est liés depuis longtemps. Il a toujours été plus qu’un ami pour moi. Il sera plus qu’un coach et plus qu’un boss pour moi. Je ferai tout pour prouver qu’il a fait le bon choix. »

Des amis pour la vie

Mais avant d'arriver à Orlando, il va lui falloir faire ses adieux à Dallas, et c'est compliqué… « C'était difficile », reconnaît-il à propos de sa décision. « J’ai été un Maverick pendant neuf ans, et il y a encore un mois, je ne pensais pas partir. C’est vraiment le coaching qui m’a formé. Je considère Dallas comme chez moi. New York est chez moi, bien sûr, mais Dallas l’est aussi… Les gens à Dallas ont toujours été adorables avec moi. Mais c’est une grande opportunité pour moi. Il y a plus de choses à faire. Il y a plus de possibilités de grandir. »

Et il tient à remercier tous ceux qui l'ont aidé dans sa formation d'entraîneur, mais aussi tous les joueurs devenus des “relations pour la vie”.

« J’ai eu beaucoup de chance, d’abord sous un grand coach comme Rick Carlisle, puis avec un autre très bon coach comme J-Kidd, dans l’une des meilleures franchises du monde », conclut-il. « Et si Mark Cuban est sans doute un des meilleurs propriétaires du sport, pour moi, c’est encore plus une grande personne… J’ai tellement de belles relations ici qui dureront toute une vie… Que ce soit avec Kyrie, Luka, Seth Curry, Wes Matthews, Harrison Barnes, Dirk Nowitzki… Tous les joueurs et coachs qui ont participé à ma croissance. Toutes ces personnes, tous ces souvenirs, je les garderai toujours avec moi. »