Une nouvelle Puma « Legacy » en collaboration avec God Shammgod

Lorsqu’on laisse son nom à un move, c’est forcément qu’on est une légende. C’est le cas de God Shammgod, streetballer de génie à la carrière bien remplie, dont les dribbles ont inspiré toute une génération de joueurs à commencer par Kobe Bryant, puis Jamal Crawford ou encore Kyrie Irving.

Désormais assistant aux Mavs de Dallas, God Shammgod va cette fois faire parler de lui à travers une collaboration inédite avec Puma. Celle-ci a donné lieu à une toute nouvelle « Legacy », se présentant sous un modèle principalement noir, avec du rouge au niveau du talon et une semelle extérieure blanche. L’inscription « Shammgod » parcoure la chaussure verticalement au niveau du talon jusqu’au col, traversée par la bande « Puma ».

La semelle intermédiaire mouchetée utilise de la mousse hybride et repose sur une semelle extérieure en caoutchouc.

La paire va être mise en vente dès demain à hauteur de 110 dollars sur le site de Puma.com et dans plusieurs enseignes sur Dallas et New York. Une ligne de vêtements assortie va également être commercialisée.

(Via NiceKicks)

