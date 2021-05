Face aux Spurs, Moore fait sa loi

D’un côté, des Spurs qui sont assurés de terminer 10e, et de l’autre, des Suns qui rêvent toujours d’arracher la 1ere place au Jazz. Sans Devin Booker, ni Chris Paul, Phoenix fait le yo-yo pendant les trois quarts du match, mais grâce aux dunks du rookie Jalen Smith et à l’adresse d’E’Twaun Moore, ils abordent le « money time » avec 10 points d’avance (111-101). On pense que c’est plié, d’autant que les Spurs ont envoyé les joueurs du bout du banc.

Et la surprise est totale lorsque Quinndary Weatherspoon et Keita Bates-Diop signent un 9-0 pour donner l’avantage aux Spurs (118-117). Il reste une minute à jouer, et la foule (clairsemée), mais aussi le banc de San Antonio, sont en délire. Mais Smith se transforme en passeur pour servir Moore laissé seul à 3-points. L’ancien arrière des Pelicans est en feu, et il climatise la salle (120-118).

Derrière, Tre Jones va chercher la faute de Torrey Craig. C’est sévère, mais le jeune meneur met son premier lancer. Il loupe le deuxième mais Bates-Diop remet dedans ! Il reste 10 secondes, et San Antonio mène 121-120. La balle aux Suns, et c’est Moore, qui n’a loupé qu’un tir ce soir, qui est le « go-to-guy », et il plante le 3-points de la victoire dans l’axe.

En connaisseur, Chris Paul le félicite, et les Suns s’imposent finalement 123-121. Le Jazz sera obligé de battre Sacramento ce soir pour conserver sa 1ère place.