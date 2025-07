Leïla Lacan plonge dans le grand bain de la WNBA

« C'est la meilleure ligue du monde. Je suis heureuse d'avoir la chance d'en faire partie et j'ai hâte de jouer avec mes nouvelles coéquipières et de voir ce que nous pouvons faire”. Trois jours, c'est le laps de temps que Leïla Lacan aura eu pour digérer la déception de l'Eurobasket 2025, conclu par une triste quatrième place pour l'Equipe de France.

Un nouveau défi tout aussi excitant l'attend de l'autre côté de l'Atlantique puisque Leïla Lacan devrait faire ses débuts ce soir en WNBA au sein du Connecticut Sun coaché par Rachid Méziane. Arrivée mercredi et avec deux entraînements dans les jambes, elle pourrait ainsi être mise à contribution dès ce soir pour affronter une formation de Las Vegas qui reste sur sept revers en onze matchs. Surtout, son renfort pourrait être précieux alors que l'arrière scoreuse Marina Mabrey est toujours blessée au genou et que le Sun vient d'enchaîner neuf revers de suite, soit la plus longue série de défaites de l'histoire de la franchise !

“C'est une meneuse créatrice, et je sais qu'elle peut être vraiment redoutable en défense”, a souligné coach Méziane après son premier entraînement. “Elle peut défendre sur les meilleures joueuses adverses et créer des situations, ce dont nous avons besoin, je pense. Je sais que Saniya (Rivers) en est capable, et Jacy (Sheldon) aussi, dans une certaine mesure, mais c'est une joueuse orientée vers le un contre un, elle peut donc beaucoup créer pour nous. … Je l'ai souvent affrontée en tant qu'entraîneur, donc je sais quel genre de joueuse elle est et quel genre de personne elle est. Elle donnera tout, elle se battra sur chaque ballon, et c'est ce dont nous avons besoin. »

De l'énergie à revendre

Du haut de ses 21 ans, et même avec le titres de championne de France en titre et de MVP de la saison, Leïla Lacan ne pourra pas changer la dynamique à elle seule. En revanche, son état d'esprit conquérant, sa fraîcheur et surtout son énergie seront autant d'éléments précieux pour le groupe de Connecticut afin de sortir de cette passe difficile.

“On peut voir à l'entraînement qu'elle apporte de l'énergie. Quand tu as une joueuse qui n'a pas vécu ce qu'on vit depuis le début, c'est comme un nouveau départ pour nous. Elle sera un gros atout sur le terrain, défensivement et offensivement. Donc je suis juste curieux de voir à quelle vitesse elle peut s'adapter à notre système, sur une courte période. Mais quand tu apportes de l'énergie et cet esprit combatif, c'est plus facile d'intégrer une équipe”, a-t-il ajouté.

Ce sera en effet le premier enjeu pour la meneuse draftée en 2024 par le Sun, parvenir à rapidement s'adapter à un nouveau style de jeu, de nouvelles coéquipières et face aux meilleures joueuses du monde, le tout en un temps record !

“Il y a eu beaucoup de nouvelles choses, mais l'enthousiasme et l'adrénaline me font me sentir bien. Mon physique va bien, et j'espère que ça va continuer comme ça… Le rythme ici est beaucoup plus intense, avec beaucoup d'allers-retours, alors qu'en Europe, on essaie plutôt de se calmer et de mettre en place des combinaisons sur le terrain. Le rythme et la dimension physique sont donc les plus grands changements auxquels je dois m'adapter », a glissé l'intéressée.