Leïla Lacan rejoint Rachid Meziane au Connecticut Sun

Draftée en 10e position en 2024, Leïla Leica va franchir l’Atlantique dans quelques semaines puisque le Connecticut Sun a annoncé son arrivée pour la saison à venir. L’arrière du Basket Landes, rejoint ainsi Rachid Meziane, nommé coach début décembre.

« Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir Leïla au Sun et en WNBA », écrit Morgan Tuck, la GM du Sun. « En tant que jeune joueuse talentueuse avec une expérience internationale, nous pensons qu’elle a un immense potentiel pour grandir et avoir un impact. C’est un moment spécial pour Leila et notre organisation. Nous sommes impatients de la voir mettre ses compétences et son énergie uniques sur le terrain pour la première fois. Nous sommes convaincus qu’elle deviendra une joueuse clé pour nous dans les années à venir. »

Arrière de 1m80, Leïla Lacan a remporté l’argent aux Jeux olympiques de Paris 2024 et une médaille de bronze à l’EuroBasket ​​2023. Cette saison, elle tourne à 12,8 points, 2,0 rebonds et 2,7 passes décisives par match avec le club landais. Il faudra patienter jusqu’au 18 mai pour voir le premier match du Suns en saison régulière, et ce sera face aux Washington Mystics.