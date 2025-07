Equipe de France : Guerschon Yabusele prêt à assumer de nouvelles responsabilités

Evan Fournier, Victor Wembanyama, Rudy Gobert… Les forfaits des cadres de l'Equipe de France ouvrent une nouvelle ère chez les Bleus, et aucun leader ne se détache vraiment pour assurer l'intérim pendant l'Eurobasket 2025. Parmi les joueurs qui peuvent endosser le rôle de cadre, il y a Guerschon Yabusele.

A son avantage aux Jeux olympiques, le “Dancing Bear” a depuis gagné sa place en NBA, aux Sixers et désormais aux Knicks, et il est prêt à assumer de nouvelles responsabilités. « Je suis vraiment très enthousiaste à propos de l’Eurobasket, parce que nous formerons un nouveau groupe de joueurs. Dans mon esprit, il ne s'agit pas d’arriver comme un chef, ou de dire ‘Ne fais pas ci, ne fais pas ça.’ » explique-t-il au micro de Skweek. « Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour apporter cette mentalité de la victoire, pour partager ces moments de compétition, afin que chacun comprenne ce que représente l’équipe nationale, ce que cela signifie de jouer pour son pays, de porter ce maillot. »

Faire passer l'équipe avant soi

Pour l'épauler dans sa tâche pendant la préparation puis pendant la compétition, Yabusele pourra compter sur Isaïa Cordinier, Mam Jaiteh, Vincent Poirier ou encore Timothé Luwawu-Cabarrot et Matthias Lessort. Aucun n'a encore la trempe d'un Nicolas Batum, d'un Nando de Colo ou d'un Evan Fournier pour fédérer, mais c'est le moment de monter en grade.



« On doit être des exemples. En portant ce maillot, il faut tout donner, essayer de gagner autant que possible, faire de son mieux, et les gens vous apprécieront pour cela. Il faut venir, se battre avec les autres, laisser son ego de côté, tout faire pour l’équipe… L’équipe doit toujours passer en premier, et ensuite, essayons d’écrire l’histoire. »