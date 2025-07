Rayan Rupert raconte sa découverte de Yang Hansen

Samedi, les Blazers ont effectué leur premier entraînement préparatif à la summer league de Las Vegas, et tous les regards et tous les micros étaient tournés vers Yang Hansen. Sélectionné à la 16e place, le rookie chinois est la grosse surprise de ce premier tour, et c'est Rayan Rupert qui témoigne de cette première séance commune.

“C'est un très bon joueur et un excellent passeur. Il court très vite, j’ai été assez surpris, et il a de supers appuis” souligne le Français. “Il est vraiment bon, je pense qu’il va être très fort.”

Contourner la barrière de la langue

Puisque Hansen ne parle pas anglais, comment ça se passe dans le vestiaire et sur le terrain ? “Je pense que c’est un ajustement pour tout le monde, mais ça se passe bien. Il essaie de parler anglais, donc c’est super, et il a son traducteur avec lui tout le temps. Donc honnêtement, c’est assez facile.”

Ruper ajoute qu'il essaie d'apprendre quelques mots en chinois, même si c'est compliqué. Une chose est sûre, il insiste sur les qualités de passeur de son nouveau coéquipier : “A chaque fois qu’il a la balle sur l’aile ou qu’on joue du “main-à-main”, si tu coupes depuis la ligne de fond ou le corner, tu peux recevoir la balle. C’est un super passeur, et j’adore !”

Sur le plan personnel, Rupert est le “vétéran” de l'équipe, et il est prêt à jouer les mentors et à travailler leur entente sur le terrain. “C’est lui qui va me faire les passes quand je coupe, donc je dois avoir une bonne relation avec lui. Mais sérieusement, surtout en défense, je parle beaucoup, je dis où il faut être, où il faut se placer. Et en attaque, c’est juste jouer vite et encourager tout le monde. Effectivement, j’essaie d’être un leader cet été.”