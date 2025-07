Les Rockets bradent Cam Whitmore aux Wizards

Les Rockets n'en ont pas terminé de leurs manoeuvres après un début d'été très réussi, et ce samedi, ils ont décidé de se séparer de Cam Whitmore, l'un de leurs jeunes talents. Scoreur en sortie de banc, l'ailier sorti de Villanova prend la direction des Wizards en échange de deux “second tour” de Draft. Selon ESPN, le premier appartenait aux Bulls et ce sera pour 2026, tandis que le second avait été cédé par les Kings, et ce sera pour le 2029.

Pour les Rockets, il s'agit de libérer de la masse salariale pour boucler toutes les arrivées de l'été, comme celles de Kevin Durant, Clint Capela et Dorian Finney-Smith. Pour les Wizards, c'est une très belle pioche après l'arrivée de CJ McCollum, et Whitmore va apporter du punch en sortie de banc. C'est aussi le 16e contrat de l'effectif, et ça signifie que les Wizards devront se séparer d'un joueur d'ici le début de saison.

Pour Whitmore, c'est un retour aux sources puisqu'il est originaire du Maryland, et à 21 ans, il a un très beau coup à jouer après deux saisons dans l'ombre de Jalen Green, puis de Dillon Brooks. Selon ESPN, les Rockets et ses agents travaillaient depuis plusieurs jours pour lui trouver un point de chute.

Cam Whitmore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 47 19 45.4 35.9 67.9 0.9 2.9 3.8 0.7 1.4 0.6 1.0 0.4 12.3 2024-25 HOU 51 16 44.4 35.5 75.0 0.7 2.3 3.0 1.0 0.9 0.6 0.9 0.3 9.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.