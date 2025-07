Qui sont les Français présents aux différentes Summer League ?

Pour l'instant, 11 Français ont été annoncés dans les différentes Summer League qui vont débuter aux Etats-Unis. Gros plan sur ces basketteurs tricolores qui vont essayer de marquer des points en amont de la prochaine saison.

Nolan Traoré avec les quatre autres rookies du premier tour de Brooklyn

Nolan Traoré a été l’un des cinq joueurs sélectionnés au premier tour par les Nets. Comme Egor Demin et Ben Saraf, c’est un meneur de jeu et il sera intéressant de voir comment Steve Hetzel (l’entraîneur de Nets en Summer League) fait jouer tous ses manieurs de ballon.

Nolan Traoré devra trouver sa place dans cette équipe de Brooklyn, pour montrer qu'il peut faire de même en saison régulière. Pour cela, sa réussite au tir sera observée, mais ce n’est pas le point fort du Français. Il tournait, cette saison en Betclic Elite, à 39% de réussite au tir dont 30% de loin. Reste à savoir si le 19e choix de la dernière Draft aura plus d’adresse du côté de Las Vegas pour le début de sa Summer League, le 10 juillet prochain.

Les premiers pas de Noa Essengue avec Matas Buzelis

Pris en 12e position par les Bulls lors de la dernière Draft, Noa Essengue va découvrir la Summer League et jouer ses premières minutes avec Matas Buzelis. Un joueur avec lequel le Français partagerait beaucoup de similitudes selon le GM de Chicago Marc Eversley qui voit en lui un joueur capable de bien attaquer et de bien défendre.

Une polyvalence que Noa Essengue avait montrée cette saison du côté d’Ulm, dans le championnat d'Allemagne et en Eurocup, une compétition dans laquelle il tournait à 12.4 points et 1.4 interception par match.

Joan Beringer à la conquête de la NBA

Dernier choix français du premier tour de la Draft 2025, Joan Beringer continue sa folle ascension et s’attaque à un nouveau terrain de jeu, la Summer League. Sans surprise, le pivot est dans la liste des Wolves pour participer au championnat prévu à Las Vegas. Une occasion pour lui de se démarquer et de montrer qu’il mérite des minutes dans la rotation de Minnesota. En effet, avec Rudy Gobert et Naz Reid sur son poste, les opportunités du Français risquent d’être peu nombreuses, ce qui pourrait l’amener à passer beaucoup de temps en G-League.

Noah Penda pour confirmer les attentes du Magic ?

Noah Penda est à l’origine de beaucoup de curiosité du côté du Magic. Pour preuve, Orlando est monté à la Draft pour le récupérer en 32e position et le Français a déjà signé un contrat avec la franchise floridienne sur quatre ans, même si seules les deux premières saisons sont garanties.

Pour cette première Summer League, Noah Penda tentera de montrer les belles qualités aperçues cette saison au Mans à savoir sa défense, mais aussi sa qualité de passe et globalement sa capacité à servir de liant collectif.

Maxime Raynaud, l’espoir des Kings

Maxime Raynaud a une opportunité cette saison avec Sacramento puisqu’il a signé un contrat de trois ans dans lequel deux années sont garanties. Avec le départ de Jonas Valanciunas transféré à Denver avant une éventuelle signature en Grèce, le Français peut avoir des minutes derrière Domantas Sabonis.

En Summer League, l’ancien pensionnaire de Stanford devra continuer sur la lancée de sa très bonne saison en NCAA où il tournait à 20.2 points et 10.6 rebonds de moyenne.

Nouvelle Summer League pour Tidjane Salaün

Drafté en 2024 par les Hornets, Tidjane Salaün a connu une première saison très compliquée en NBA. Parmi les défauts de l’ailier vus durant son année rookie, il y avait ses pourcentages au tir. Le Français ne réussissait que 33% de ses tentatives et ce chiffre tombait même à 28% à 3-points, le plus mauvais total pour un rookie ayant joué plus de 50 matchs cette saison.

Ainsi, le Hornet pourra profiter de son deuxième passage en Summer League pour tenter de régler la mire et aborder la saison à venir en pleine confiance.

Melvin Ajinça à la conquête de Dallas

Sélectionné en 51e position de la Draft 2024, Melvin Ajinça a passé la saison dernière du côté de l’ASVEL, mais comme il y a un an, le Français est dans l’effectif des Mavericks pour cette Summer League 2025. De quoi peut-être y voir un peu plus clair dans le destin du Français à Dallas.

Sera-t-il intégré dans l’effectif ou repartira-t-il faire une pige en Europe ? On pourrait avoir les premiers éléments de réponse à partir du 10 juillet prochain.

Rayan Rupert et Sidy Cissoko en quête de confiance à Portland

Très peu utilisés cette saison par Chauncey Billups, Rayan Rupert et Sidy Cissoko vont essayer de retrouver de la confiance alors qu'ils auront sans doute pas mal de temps de jeu en Summer League.

Portland ayant validé l'année de contrat du premier, et le deuxième disposant d'un « two-way contract », les deux Français peuvent normalement travailler sereinement, mais ils vont devoir être agressifs et sérieux.

Une bonne première impression pour Mohamed Diawarra ?

Difficile d'imaginer le 51e choix de la dernière Draft traverser l'Atlantique dès cette saison. Pour Mohamed Diawarra, l'essentiel est de se montrer auprès du staff des Knicks et de mettre en avant ses qualités… avant sans doute de revenir en Europe pour continuer à progresser.

La surprise Léopold Delaunay

Tous les joueurs précédemment évoqués ont soit été draftés par une franchise NBA ou ont déjà eu l’occasion de fouler les parquets de la Grande Ligue. Ce n’est pas le cas de Léopold Delaunay. Joueur du Mans cette saison, l’arrière/ailier s’apprête à vivre sa première expérience outre-Atlantique du côté des Warriors. Le Français sort d’une saison à 8 points, 5 rebonds et 3 passes. Une polyvalence qu’il tentera d’exprimer dès ce week-end avec les débuts des Warriors dans la California Classic Summer League, hébergée au Chase Center de San Francisco.