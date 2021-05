Les Wizards arrachent la 8e place sur un énorme « comeback » !

Russell Westbrook et Bradley Beal ont été à la hauteur de l’enjeu pour ce dernier match de la saison régulière face à Charlotte. En se comportant en parfait leaders pour forcer la décision, entre un meneur encore en trois dimensions (23 points, 15 rebonds, 10 passes décisives) et un Bradley Beal héroïque dans le final malgré sa blessure à l’ischio-jambier (25 points, 6 rebonds, 4 passes décisives).

C’est Charlotte qui impose son jeu d’entrée alors que les Wizards tâtonnent à l’image de Bradley Beal, dans le cinq majeur mais clairement pas à 100% et à 0/6 dans le premier acte. Miles Bridges, lui, a retrouvé l’intégralité de ses moyens physiques et s’illustre en sortant la boîte à gifles avec trois contres dès les premières minutes, dont un monstrueux sur Rui Hachimura.

Des Wizards à réaction

Sous son impulsion, les Hornets alignent un 11-1 marqué par les 3-points de LaMelo Ball et PJ Washington par deux fois (8-16). Davis Bertans claque un gros tomar pour essayer d’inverser la tendance, Ish Smith en fait de même peu après en envoyant Daniel Gafford au alley-oop. Mais Charlotte reste intouchable, porté par son insolente adresse derrière l’arc, à 7/12 après 12 minutes.

Devonte’ Graham accroît donc l’écart avec deux missiles lointains et les Hornets comptent alors jusqu’à 16 points d’avance sur une contre-attaque conclue par l’Euro step de Jalen McDaniels (20-36).

Washington parvient à refaire son retard grâce à l’entrée remarquée de Robin Lopez. Après deux paniers d’Ish Smith, l’intérieur prend le meilleur à trois reprises, sur deux hooks et un super move terminé par un lay-up afin de ramener les siens à -5 (35-40). Beal lance son match à son tour avec un step-away ligne de fond et un 3 points ouvert, mais Terry Rozier lui répond par un 3-points et un 2+1 (40-46).

Beal doit composer avec la douleur et se met à nouveau à enchaîner les mauvais choix, mais Washington s’accroche, s’en remettant à Bertans de loin, Hachimura ou encore Westbrook sur la fin de la première mi-temps pour rester dans le coup (52-56).

Charlotte reprend les commandes au retour des vestiaires avec un 3-points de Bridges, deux lay-up dont une subtile finition main gauche de Ball et 9 points de McDaniels pour faire repasser les siens à +10 d’un panier lointain (62-72). DC répond par un 7-0 mais prend à nouveau l’eau derrière, encaissant un 12-0 avec Rozier et McDaniels pour porter la marque à 69-84. Westbrook se démène mais après Graham, c’est Rozier qui se met en évidence d’un panier derrière l’arc en fin de possession (79-90).

Bradley Beal fait don de son corps pour arracher la victoire

Washington entame alors son dernier « comeback », le bon cette fois, avec Robin Lopez par deux fois, Bradley Beal de loin et un Russell Westbrook omniprésent, auteur de deux missiles à 3 points pour égaliser à 94-94. Dans la foulée, Ish Smith s’offre un « coast-to-coast » et les Wizards passent devant (96-94) !

Le « money-time » est encore loin mais les deux équipes se lancent alors dans une lutte acharnée, avec un tandem Ball-Rozier bouillant d’un côté et un Bradley Beal en mode « survivor » de l’autre, sur son dunk rageur et ses deux lay-ups arrachés aux forceps afin de donner un petit point d’avance aux siens (111-110).

Ish Smith sort un tir de magicien dans la raquette et après la tentative ratée de Devonte’ Graham, c’est Bradley Beal, comme un symbole, qui scelle la victoire des Wizards depuis la ligne des lancer-francs. Vainqueurs 115 à 110, les hommes de Scott Brooks arrachent la 8e place, et ils affronteront donc Boston au premier tour du « play-in ». Dixièmes, les Hornets défieront pour leur part Indiana.