Les Blazers dominent tranquillement les Nuggets et assurent leur qualification en playoffs

Damian Lillard l’avait annoncé : ce Blazers/Nuggets, c’est le match le plus important de l’année pour son équipe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Portland le démarre de la meilleure des manières, avec un 11-0 en deux minutes, réussi grâce à une bonne implication défensive et l’adresse à 3-points de ses extérieurs. Rapidement imités par Norman Powell et Jusuf Nurkic, Damian Lillard et CJ McCollum frappent les premiers d’entrée (21-10).

Toujours sur leur bonne forme de ces derniers matchs, Portland surclasse Denver. Le quatuor évoqué précédemment alimente tranquillement la marque, tandis que Robert Covington fait le job en défense, comme le prouve son contre sur Michael Porter Jr. Beaucoup moins impliqués que les locaux, les joueurs du Colorado encaissent une véritable déferlante de la part de leurs adversaires, dans ces douze premières minutes à sens unique : 43-22 !

Les Blazers trop faciles

Heureusement pour les hommes de Michael Malone, les remplaçants des Blazers ne connaissent pas la même réussite au tir que les titulaires. Carmelo Anthony est moins tranchant qu’à l’accoutumée à mi-distance, alors que Anfernee Simons ne trouve pas la mire derrière l’arc. Pour autant, Portland conserve son avance, bien aidé par des Nuggets complètement en travers et qui paraissent déjà tournés vers les playoffs.

Car si Nikola Jokic inscrit déjà 21 points rien que dans cette première mi-temps, la franchise de l’Oregon lui répond avec un collectif de gala, que Damian Lillard prend plaisir à impliquer, comme le prouvent ses 7 passes décisives à la pause. Avec une avance de 17 unités au moment de retourner aux vestiaires, les troupes de Terry Stotts remplissent pour le moment leur part du contrat dans cette course aux playoffs (72-55).

Soirée écourtée pour les titulaires des Nuggets

Face aux remplaçants des Nuggets en deuxième mi-temps, les Blazers gèrent leur avance. Robert Covington inscrit enfin ses premiers points sur un 2+1, Jusuf Nurkic continue de se balader dans la raquette de Denver, tandis que les trois arrières de Portland ne baissent pas le pied derrière l’arc, à l’image de Damian Lillard qui marque 15 unités dans ce troisième quart-temps.

Avec comme mission première de reposer ses cadres et de remettre en selle Monte Morris, les Nuggets ne sont jamais en mesure d’inquiéter les Blazers. Certes, Markus Howard montre encore de belles choses en attaque, mais il fait également la rencontre de Robert Covington dans les airs puis de Damian Lillard au poste. Séparées de 23 points à douze minutes de la fin, les deux équipes risquent de nous proposer un long « garbage-time » en guise de conclusion à cette saison régulière (107-84).

Et c’est après six minutes dans ce dernier acte, qui permettent notamment à CJ McCollum d’atteindre la barre des 20 unités, que Terry Stotts décide d’ouvrir entièrement son banc. Une fin de rencontre qui donne l’occasion à JaVale McGee et Bol Bol de s’illustrer une dernière fois dans cette saison régulière pour le moins particulière (132-116).