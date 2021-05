Dans le premier quart-temps, les Lakers démarrent en trombe, dans le sillage de LeBron James (8 points) et Dennis Schröder (10 points), agressifs et impliqués sur tous les points de leur équipe. Certes affaiblis, les Pelicans s’en vont malgré tout chercher leurs points dans la peinture, grâce à Willy Hernangomez et surtout James Johnson, qui claque deux dunks rageurs, dont un gros « poster » sur Andre Drummond (19-14).

Bien lancés par LeBron James, rassurant physiquement en « back-to-back », les « Purple & Gold » gèrent ensuite tranquillement leur avance avec leurs remplaçants. Mais si les champions en titre déroulent sur le plan offensif, impossible d’en dire autant défensivement. Emmenés par un Eric Bledsoe en jambes et en phase avec son shoot (12 points), les joueurs de New Orleans en profitent ainsi pour rester à distance raisonnable de Los Angeles, après douze minutes (36-28).

Le collectif des Lakers brille

Dans le deuxième quart-temps, la « second-unit » des Lakers carbure toujours, sous l’impulsion des expérimentés Marc Gasol et Wes Matthews, qui multiplient les actions positives. Pour autant, les Pelicans et Jaxson Hayes s’accrochent (50-39). À l’instar de Naji Marshall, les jeunes pousses de NOLA continuent d’ailleurs sur leur lancée, au point de ramener leur équipe à une possession de Los Angeles. Guidés par leurs titulaires, tel Andre Drummond (9 points, 12 rebonds), les « Purple & Gold » réaccélèrent en fin de mi-temps, mais New Orleans revient encore au contact, sur un 3-points improbable au buzzer (63-59).

Au retour des vestiaires, le rythme et l’intensité retombent. Indisciplinés et maladroits, Pelicans et Lakers font jeu égal et l’écart au tableau d’affichage se stabilise (76-73). En contrôle, pour ne pas dire à la limite de la suffisance, les joueurs de Los Angeles décident ensuite de se mettre à l’abri en étouffant leurs homologues de la Nouvelle-Orléans, pour terminer ce quart-temps sur un cinglant 17-3. À douze minutes de la fin, le break est ainsi fait (91-76).

Alerte à la cheville pour LeBron James !

Dans le dernier acte, s’ils s’efforcent de recoller au score, les Pelicans voient surtout Jaxson Hayes sortir sur blessure, après qu’il soit mal retombé sur une tentative de dunk. De leur côté, les Lakers résistent aux assauts adverses avec la connexion LeBron James – Marc Gasol, mais le ciel s’assombrit sur Los Angeles lorsque le « King » se fait mal à la cheville droite, sur une reprise d’appui, en contre-attaque. Autrement dit la même que celle qui lui a déjà fait rater une vingtaine de matchs cette saison…

Autant dire que le reste de la partie perd de son intérêt, d’autant plus que le classement est désormais figé à l’Ouest. Los Angeles l’emporte, certes, 110 à 98 sur le parquet de New Orleans, mais les « Purple & Gold » de LeBron James (25 points) devront quand même passer par un « play-in » piégeux, face aux Warriors d’un certain Stephen Curry ! Reste à savoir dans quel état sera la cheville droite de LeBron, qui est certes réapparu sur le banc avec un sourire, juste après sa sortie…