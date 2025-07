Joe Prunty intègre le staff du Magic

À Orlando, on continue d'étoffer son banc puisque Marc Stein indique que Joe Prunty va devenir l'un des assistants de Jamahl Mosley sur le banc floridien. Après avoir été celui de Adrian Griffin puis Doc Rivers aux Bucks.

Les deux hommes se connaissent en tout cas plutôt bien, pour avoir déjà collaboré ensemble par le passé. C'était du côté des Cavaliers, entre 2010 et 2013, quand Byron Scott était le « head coach » et qu'ils étaient ses assistants.

Après God Shammgod un peu plus tôt dans la semaine, c'est donc Joe Prunty qui débarque en Floride et il apportera une bonne dose d'expérience au Magic. Cela fait ainsi quasiment 30 ans qu'il officie dans la ligue en tant qu'assistant : San Antonio, Dallas, Portland, Cleveland, Brooklyn, Milwaukee (à deux reprises), Phoenix et Atlanta.

Il a également assuré l'intérim chez les Bucks (2018, 2024) et chez les Hawks (2023). Soulignons qu'il a aussi remporté trois titres (1999, 2003, 2005) au côté de Gregg Popovich chez les Spurs. Sans oublier une NBA Cup (2024) auprès de Doc Rivers chez les Bucks.