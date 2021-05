Bousculé par les remplaçants des remplaçants de Boston, New York garde la 4e place à l’Est

Les Celtics certains de finir à la 7e place de l’Est, Brad Stevens garde ses titulaires au chaud pour l’ultime rencontre à New York. Pas de Jayson Tatum, de Kemba Walker, d’Evan Fournier, de Marcus Smart, de Robert Williams ou de Tristan Thompson donc, et les Knicks ont un boulevard pour valider leur 4e place à l’Est.

Sauf que les hommes de Tom Thibodeau sont accrochés jusqu’au milieu du deuxième quart-temps. Alec Burks enchaîne deux réussites à 3-points et RJ Barrett s’impose en puissance, avant de servir Nerlens Noel au alley-oop.

En face, Payton Pritchard tire dans tous les sens, sans réussite, et New York passe donc à +15 (54-39) à la pause. On sent que ces Celtics n’ont pas l’habitude de jouer ensemble aux énormes erreurs de communication en atatque, et les Knicks n’ont donc pas à être flamboyants pour maintenir leur avance (77-65) après trois quart-temps.

Sauf qu’à force de ne pas tuer le match, New York s’expose et Brad Stevens trouve de l’énergie chez les remplaçants de ses remplaçants habituels. Jabari Parker montre que l’attaque n’a jamais été son problème, Tremont Waters et Carsen Edwards bougent dans tous les sens, et les locaux se prennent une grosse vague celte. De +17, les Knicks voient ainsi revenir les Celtics à un petit point (93-92) à un peu plus de deux minutes du terme…

New York joue Julius Randle en isolation pour décaler Reggie Bullock à 3-points mais c’est surtout Nerlens Noel qui va plier le match en défense, en faisant sentir sa présence aux joueurs de Boston.

Les Knicks s’en sortent sans briller (96-92) mais ils assurent en tout cas la 4e place de l’Est à l’issue de ce 72e et dernier match de la saison régulière. Ils retrouvent donc les playoffs pour la première fois depuis 2013, avec l’avantage du terrain. Ce sera face aux Hawks, qui termineront forcément à la 5e place !