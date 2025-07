Quatre nouveaux coloris pour la MB.04 Lo

La MB.04 Lo a réussi sa mue, présentant un ensemble retravaillé de la MB.04 au niveau de la tige en mesh ou sur le talon, sur lequel figure le logo « Phoenix », qui était jusque là sur la languette.

Puma a donc passé la vitesse supérieure en sortant quatre nouveaux coloris pour satisfaire les goûts les plus divers. On retrouve une « Team Black » en noir et doré, une « Team Blue » en bleu et bleu ciel, une « Team Grey » en gris et blanc et enfin une « Team Green en vert et vert fluo.

Les quatre coloris de la MB.04 Lo sont disponibles sur Basket4Ballers au prix de 115 euros.