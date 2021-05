Avec un « Big Two », les Nets assurent leur deuxième place

Pas de James Harden à l’entre-deux pour cette rencontre décisive pour l’obtention de la 2e place à l’Est. Pour Brooklyn, l’enjeu est de taille puisqu’il s’agit d’éviter le Heat au premier tour, et de gagner le droit d’affronter le vainqueur du barrage entre les Celtics et les Wizards.

Les Nets n’ont pas perdu de temps avec un Kevin Durant en jambes et très adroit. La superstar des Nets va ainsi réaliser un 8 sur 8 aux tirs en première mi-temps, et sous son impulsion, et celle de Kyrie Irving, Brooklyn va prendre 16 points d’avance après six minutes (23-7). Les Cavaliers sont en vacances depuis plusieurs semaines, et seul Collin Sexton agresse la défense pour terminer la saison sur une bonne note.

Sexton expulsé

A propos de « note », les Nets s’offrent un 20 sur 20 avec cette contre-attaque incroyable, lancée par une passe dans le dos de Blake Griffin, et terminée par un alley-oop avec la planche entre Mike James et Kevin Durant. C’est du délire dans toute la salle, et les Nets mènent 67-56 à la mi-temps.

Pas de suspense en seconde période et le seul fait marquant sera l’expulsion de Sexton. Au départ, les arbitres sifflent une faute à Kevin Durant sur le contact, mais le ralenti montre que l’ailier des Nets a pris une belle manchette du meneur des Cavaliers. C’est une faute Flagrante II et il rejoint les vestiaires. Pour Durant, la mâchoire va bien, et son 3-points sur le nez de Jarrett Allen donne 20 points d’avance (90-70). Steve Nash peut envoyer les joueurs du bout du banc, et les Nets s’imposent finalement 123-109. Malgré de nombreux malheurs, Brooklyn arrache cette 2e place, et il devra attendre mardi soir pour connaître son adversaire en playoffs.