March Madness : Baylor dompte l’invincible Gonzaga pour son premier titre NCAA !

Peut-être fatigués suite à son duel de titans face à UCLA en demi-finale, ou tout simplement pas prêts pour la défense de fer de Baylor, les Zags ont finalement perdu un match cette saison. Face aux Bears et leur chien de garde, Davion Mitchell, Gonzaga n’a jamais semblé en mesure de rivaliser, chutant lourdement (86-70).

Jared Butler (22 points, 7 passes) et Davion Mitchell (15 points, 6 rebonds, 5 passes) ont mené Baylor au premier titre de son histoire. Une véritable démonstration de force collective !

Les Zags pris à la gorge d’entrée

Le début de match est tout à la faveur de Baylor qui démarre sur un 9-0. À l’image de Jalen Suggs qui se heurte à la défense des Bears et doit bientôt aller s’asseoir avec deux fautes rapides, les Zags ne sont pas dedans. En revanche, Jared Butler et Davion Mitchell sont déjà aux taquets à 3-points et l’écart continue d’enfler (16-4).

À vrai dire, toute l’équipe de Baylor est au diapason, avec l’énorme contre de Flo Thamba sur Corey Kispert et un parfait 5/5 à 3-points pour commencer le match. Les Bears sont non seulement plus agressifs défensivement mais aussi beaucoup plus saignants offensivement. Et l’écart continue de se creuser (29-10).

Les Zags montrent enfin des signes de vie à l’approche de la mi-temps avec un 8-0 dont un dunk de Joël Ayayi après l’interception de Jalen Suggs. Mais les Bears ont réponse à tout, cette fois par l’intermédiaire de MaCio Teague qui enfile deux 3-points consécutifs pour calmer Gonzaga. Baylor mène à la pause, mais de 10 points seulement (47-37).

Des Bears jamais inquiétés

Butler reprend le train en marche au retour des vestiaires, avec deux 3-points d’affilée. Mais Gonzaga et Jalen Suggs notamment semblent enfin prêts à rivaliser. Suggs inscrit deux layups dont un avec la faute avant d’hurler sa frustration. Mais Jonathan Tchamwa-Thatchua conclut au alley-oop juste derrière.

Revenus à 9 points, les Zags reprennent un éclat face à l’adresse folle des Bears, en l’occurrence d’Adam Flagler qui redonne +16. Matthew Mayer coupe au bon moment et ça devient critique pour Gonzaga, relégué à -20, le plus gros écart du match. Jalen Suggs rentre deux 3-points pour limiter la casse et la défense des Bulldogs tient l’attaque de Baylor muette pendant cinq minutes mais Teague et Mitchell remettent les Bears dans le sens de la marche.

Derrière 22 points et 7 passes de Jared Butler, élu MOP du Final Four, Baylor inflige sa première défaite de la saison à Gonzaga et remporte son premier titre national (86-70).

Il n’y a pas eu photo : les Bears ont été bien plus solides, agressifs et adroits que les Zags (5/17 à 3-points). Leur défense et leur collectif parfaitement huilé ont enrayé la belle mécanique de Gonzaga, qui boucle cruellement sa saison sur sa pire performance offensive avec 70 points marqués seulement.

Jalen Suggs termine à 22 points, dont 15 en deuxième mi-temps, mais il aura été trop esseulé offensivement alors que Corey Kispert (12 points à 5/12) aura été plutôt maladroit et que Drew Timme (12 points, 5 rebonds, 5 balles perdues) n’a pas pesé à l’intérieur. Joël Ayayi aura également été très discret avec 8 points et 2 rebonds…

