Le Magic, champion de G-League après une finale à sens unique

Réputé pour son adresse de loin, qui l’a propulsé en finale après un quart de finale exceptionnel à 23/42 derrière l’arc, puis une demie tout aussi correcte à 17/42, le Magic a pour le coup emprunté une autre voie pour s’imposer face aux Blue Coats en finale et soulever le premier trophée de son histoire dans la bulle de G-League.

À 12/35 à 3-points, le Magic a en fait dominé les débats du début à la fin en écrasant Delaware dans la peinture avec 42 points. En contrôle dès le premier quart, avec un 8-0 initial qui s’est transformé en 19-7, Lakeland a pris les devants et ne s’est plus jamais retourné.

Malgré les efforts de Rayjon Tucker (20 points), un nouveau double-double pour Paul Reed (13 points, 11 rebonds) et 18 points d’Isaiah Joe, les Tuniques Bleues ont globalement été trop maladroites pour tenir le rythme. Le cinq majeur de Delaware termine de fait à 22/68, soit un tout petit 32%. Et comme le banc n’a pas non plus brillé avec 15 points marqués seulement…

Devin Cannady (22 points, 6 rebonds, 4 passes) a fini meilleur scoreur du Magic, avec seulement John Teske (12 points) et Tahjere McCall comme seuls autres joueurs au-dessus de la dizaine. Équipe complète et altruiste tout au long du tournoi, à l’image d’un Karim Mane à 6 points et 8 rebonds ou Jeff Dowtin à 8 points et 7 passes, le Magic a toujours su trouver une nouvelle option n°1 en attaque.

Le Magic, un collectif avant tout

« Comme je l’ai déjà dit, ce trophée de MVP est un trophée collectif », a confirmé Devin Cannady. « Sur les huit derniers matchs, on a eu un joueur différent qui a haussé son niveau de jeu. Mon objectif a toujours été d’être un joueur collectif en attaque et d’être dévoué en défense. Je pense que c’est quelque chose qui caractérise notre succès. Gagner le titre était le premier objectif pour nous. »

Loin d’être donné favori en début de tournoi, notamment du fait que son effectif était essentiellement composé de joueurs de G-League, sans « two-way contracts » ou prospects NBA déjà reconnus (avec le seul Mamadi Diakité, 18 points, 10 rebonds de moyenne, depuis reparti à Milwaukee), le Magic a construit sa victoire finale sur ses valeurs collectives et une solidarité de tous les instants. La proximité avec la maison-mère n’a pas gêné non plus…

« Quand on regarde les matchs, on voit évidemment la partie physique mais il y a aussi une partie mentale qui est très importante. C’était un très bon tournoi avec une très bonne organisation mais six semaines ici, sans voir la famille, ça use mentalement », a reconnu le coach du Magic, Stan Heath. « On a eu pas mal de gens du Orlando Magic, des bureaux aux propriétaires, qui sont venus voir nos matchs. Je ne sais pas si on avait l’avantage du terrain mais c’est sûr qu’on avait probablement un avantage en termes de soutien au quotidien. »

Le Magic remporte donc son premier titre dans l’antichambre de la NBA, succédant ainsi à Rio Grande Valley Vipers, dernier champion sacré, il y a deux ans, la saison passée n’ayant pas connu de finale…

Le résumé de la finale

Le MVP de la finale : Devin Cannady (22 points, 6 rebonds, 4 passes)

Les highlights du Magic en playoffs

Tous nos récaps du tournoi G-League :

Le récap de la première journée

Le récap de la deuxième journée

Le récap des troisième et quatrième journées

Le récap de la cinquième journée

Le récap de la sixième journée

Le récap de la septième journée

Le récap des dixième et onzième journées

Le récap de la douzième journée

Le récap des treizième et quatorzième journées

Le récap des quinzième et seizième journées

Le récap de la dix-septième journée

Le récap des dix-huitième et dix-neuvième journées

Le récap de la vingtième journée

Le récap de la vingt-et-unième journée

Le récap de la dernière journée de saison régulière

Le récap du premier tour des playoffs

Le récap des demi-finales