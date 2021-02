G-League : Jalen Green soigne ses records personnels

Belle surprise de la bulle, le Ignite est encore invaincu ! Derrière une belle prestation de Jalen Green qui réalise trois records en carrière (22 points, 6 rebonds, 5 passes), l’équipe affiliée à la G-League s’est de nouveau imposée, cette fois face aux Wolves de l’Iowa. Pour son troisième match de suite à 20 points ou plus, Jalen Green a surtout fait le travail en deuxième mi-temps, pendant laquelle il a scoré 19 de ses 22 points.

Derrière le Ignite, les Spurs ont également gardé un bilan parfait en venant à bout des Mad Ants, malgré 25 points de Jalen Lecque et un joli double-double de Devin Robinson (18 points, 12 rebonds), particulièrement remonté (sur ressorts) qui a notamment écrabouillé deux dunks en très haute altitude. Pour Austin, c’est encore Luka Samanic (26 points, 9 rebonds mais 8 balles perdues) qui a été le plus en vue, bien accompagné par Tre Jones (19 points, 8 passes, 8 rebonds) et Robert Woodard II (22 points, 15 rebonds).

Chez les Français, c’est le calme plat alors qu’Axel Toupane n’est pas entré en jeu pour les Warriors et que Elie Okobo, qui a perdu sa place de titulaire, a réalisé un petit match à 7 points et 4 rebonds. D’ailleurs, leurs deux équipes se sont inclinées, face aux Raptors et aux Bayhawks respectivement. Pour ces derniers, l’ancien des Warriors, Jordan Bell a encore fini en double-double à 17 points, 16 rebonds et 5 contres.

Deux gros duels de scoreurs à la tentaine

Ce match entre Santa Cruz et le 905 a en tout cas donné lieu à un sacré duel de pistoleros entre Jordan Poole (32 points, 7 rebonds, 4 passes) et Malachi Flynn (35 points, 8 passes, 7 rebonds). Dans le même registre « scoreur » en série, Kevin Porter Jr. (32 points, 9 passes, 7 rebonds) et Myles Powell (31 points, 6 passes) ont aussi offert un beau mano a mano dans la victoire de Rio Grande Valley face à Westchester.

En lever de rideau, le Hustle de Memphis avait quant à lui équilibré son bilan grâce à une belle prestation collective menée par David Stockton, le fiston du Hall of Famer, à 19 points et 7 rebonds, mais aussi un double-double de Freddie Gillepsie (14 points, 15 rebonds) et un autre de Tyrell Terry (17 points, 11 rebonds). Côté Stars, seul Tyler Bey (22 points, 7 rebonds) a surnagé dans la 3e défaite en 4 matchs de SLC.

Enfin, comme on le pressentait dans notre dernier récap, la Ligue a décerné le trophée de meilleur joueur de la semaine à Paul Reed des Blue Coats, avec ses statistiques impeccables à 25 points, 11 rebonds et 2 interceptions de moyenne pour une équipe de Delaware encore invaincue.

Les résultats complets

Salt Lake City Stars – Memphis Hustle (96-104)

Westchester Knicks – Rio Grande Valley Vipers (117-135)

G League Ignite – Iowa Wolves (97-90)

Fort Wayne Mad Ants – Austin Spurs (111-116)

Santa Cruz Warriors – Raptors 905 (125-135)

Erie BayHawks – Long Island Nets (114-104)

1. G League Ignite (4v- 0d)

2. Austin Spurs (4v – 0d)

3. Delaware Blue Coats (3v – 0d)

4. Erie BayHawks (3v – 1d)

5. Oklahoma City Blue (2v – 1d)

6. Lakeland Magic (2v – 1d)

7. Raptors 905 (2v – 2d)

8. Rio Grande Valley (2v – 2d)

9. Westchester Knicks (2v – 2d)

10. Memphis Hustle (2v – 2d)

Les performances des Français

Elie Okobo (Nets) : 7 pts (2/9 aux tirs dont 1/2 à 3-points), 4 rbds, 1 pd, 3 bps en 27 minutes

Jaylen Hoard (Blue) : prochain match ce soir face aux Mad Ants

Axel Toupane (Warriors) : n’a pas joué face aux Raptors

Les meilleures actions de la sixième journée

Les récaps précédents

Le récap de la première journée

Le récap de la deuxième journée

Le récap des troisième et quatrième journées

Le récap de la cinquième journée

Crédit photo : Getty Images / G-League