G-League : Elie Okobo débute la saison par un tir de la gagne

La bulle de la G-League s’est ouverte hier avec un calendrier chargé de six rencontres, dont la victoire du Ignite face aux Warriors de Jeremy Lin (18 points) et Axel Toupane (14 points, 10 rebonds) en lever de rideau.

L’équipe indépendante de G-League, composée essentiellement d’anciens lycéens, a pu compter sur un bon Jonathan Kuminga (19 points, 4 passes) alors que Jalen Green (11 points à 4/11 aux tirs) s’est montré plutôt maladroit pour ses débuts.

C’est surtout le vétéran Jarrett Jack (23 points à 9/10) qui a impulsé le bon tempo pour le Ignite qui a su résister au dernier coup de boutoir des Warriors mené par Nico Mannion (17 points, 6 passes mais 7 balles perdues).

Les Nets d’Elie Okobo (13 points, 9 passes) étaient également sur le pont avec le tir à 3-points de la gagne, avec la planche, pour le meneur tricolore.

Long Island a eu chaud car les Wolves sont revenus très fort en deuxième mi-temps, derrière un Tyler Cook intenable (31 points, 10 rebonds, 9 passes) et l’ancien Knick Allonzo Trier (26 points, 6 rebonds).

Le retour de Kevin Porter Jr.

Dans les autres rencontres de cette première journée, on notera la victoire des Spurs derrière deux énormes double-double : celui du jeune intérieur croate Luka Samanic (20 points, 17 rebonds, 6 passes) d’une part, et de Tre Jones (18 points, 16 passes) à la mène d’autre part. Du côté du Hustle, Killian Tillie était signalé « inactif »…

Derrière 16 points et 5 passes de Cassius Winston ou 11 points et 7 rebonds de Jordan Bell, les BayHawks n’ont fait qu’une bouchée des Stars de Salt Lake City, malgré 22 points et 6 passes de Yogi Ferrell. Chez les Knicks, Ignas Brazdeikis (28 points, 15 rebonds) et Jared Harper (31 points, 13 passes mais 7 balles perdues) ont bien combiné pour venir à bout de Fort Wayne et Brian Bowen II (25 points, 12 rebonds, 5 interceptions).

Enfin, dans le duel entre Raptors et Vipers, ce sont les dinosaures qui s’imposent malgré le retour à l’action de l’ancien espoir déchu des Cavs, Kevin Porter Jr. (25 points, 4 passes). Nik Stauskas (19 points, 7 rebonds, 4 passes) et Alize Johnson (16 points, 13 rebonds) ont été les catalyseurs en attaque pour le 905.

Les résultats complets

Santa Cruz Warriors – G League Ignite (104-109)

Austin Spurs – Memphis Hustle (119-111)

Salt Lake City Stars – Erie BayHawks (98-117)

Westchester Knicks – Fort Wayne Mad Ants (125-120)

Iowa Wolves – Long Island Nets (128-131)

Raptors 905 – Rio Grande Valley Vipers (132-105)

Les performances des Français

Axel Toupane (Warriors) : 14 pts (5/10 dont 2/4 à 3-points), 10 rbds, 2 pds, 1 int, 3 bps en 33 minutes

Elie Okobo (Nets) : 13 pts (4/10 dont 3/5 à 3-points), 9 pds, 3 rbdds, 1 int, 3 bps en 29 minutes

Le tir de la gagne d’Elie Okobo

Crédit photo : Getty Images