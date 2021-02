G-League : Luka Samanic et Kevin Porter Jr. confirment

Avec six matchs de nouveau à l’affiche pour la deuxième journée, la bulle de la G-League continue sur son rythme soutenu. Hier soir, les Spurs et les Vipers enchaînaient pour le coup un deuxième match en deux soirs et ils ont tous deux connu la victoire, la deuxième pour Austin et la première pour Rio Grande Valley.

Après son match très complet à 20 points, 17 rebonds et 6 passes en ouverture, Luka Samanic a remis le couvert face au Magic avec un nouveau « double-double » à 23 points, 10 rebonds dans le second succès des Spurs. La rencontre a cependant été disputée jusqu’au bout puisqu’il aura fallu l’ultime interception de Robert Woodard II, très bon par ailleurs avec 20 points, 11 rebonds, pour définitivement valider le succès texan.

Pour les Vipers, c’est encore Kevin Porter Jr. (21 points, 7 passes, 4 rebonds, 3 interceptions) qui a porté l’attaque, mais cette fois-ci dans la victoire.

Il a été bien aidé avec trois joueurs qui finissent en double-double, dont Kenyon Martin Jr. (14 points, 12 rebonds, 7 balles perdues), Ray Spalding (16 points, 14 rebonds, 6 balles perdues) et Brodric Thomas (18 points, 10 rebonds).

Le OKC Blue effectuait quant à lui ses débuts, avec l’ailier tricolore Jaylen Hoard qui a été maladroit mais actif avec 2 points à 1/7 mais 8 rebonds. C’est surtout Antonius Cleveland (25 points, 11 rebonds, 5 passes) et Moses Brown (15 points, 17 rebonds, 4 contres) qui ont dominé les débats dans la très large victoire d’OKC sur SLC (118-84).

Les résultats complets

Delaware Blue Coats – Fort Wayne Mad Ants (124-119)

Oklahoma City Blue – Salt Lake City Stars (118-84)

Westchester Knicks – Greensboro Swarm (119-106)

Canton Charge – Memphis Hustle (102-114)

Rio Grande Valley Vipers – Agua Caliente Clippers (99-95)

Austin Spurs – Lakeland Magic (104-102)

1. Westchester Knicks (2 v- 0d)

2. Austin Spurs (2v – 0d)

3. Oklahoma City Blue (1v – 0d)

4. Raptors 905 (1v – 0d)

5. G League Ignite (1v – 0d)

6. Erie BayHawks (1v – 0d)

7. Long Island Nets (1v – 0d)

8. Delaware Blue Coats (1v – 0d)

9. Memphis Hustle (1v – 1d)

10. Rio Grande Valley Vipers (1v – 1d)

Les performances des Français

Jaylen Hoard (Blue) : 2 pts (1/7 aux tirs dont 0/3 à 3-points), 8 rbds, 2 pds, 1 bp en 21 minutes.

Axel Toupane (Warriors) : prochain match ce soir contre les Blue Coats

Elie Okobo (Nets) : prochain match ce soir contre le Magic

Les meilleures actions de la deuxième journée

Le récap de la première journée