G-League : le Ignite en déroute face aux Blue Coats

On vantait récemment les mérites de la G-League Ignite, l’équipe affiliée à la ligue elle-même qui mélange vétérans (Jarrett Jack, Amir Johnson, Brandon Ashley) et prospects NBA (Jalen Green, Jonathan Kuminga, Isaiah Todd) et qui se bat bien pour rester dans la course aux playoffs… Eh bien, hier soir, ils ont pris la foudre de la part des Blue Coats qui ont eux mis fin à leur mauvaise série de quatre revers de rang : +28 (120-92) !

Malgré plusieurs actions ultra-spectaculaires de Jalen Green, qui finit à 8 points dans un soir sans en attaque (4/13 aux tirs dont 0/7 à 3-points), le Ignite a lourdement chuté face aux Blue Coats du non moins spectaculaire Rayjon Tucker (21 points, 7 rebonds). Kuminga (19 points, 11 rebonds) a eu beau finir en double-double, les « Tuniques Bleues » étaient plusieurs tons au-dessus avec pas moins de 7 joueurs à 11 points ou plus.

En ouverture, le Blue s’est fait surprendre par les Nets en prolongation. Sans Moses Brown, Omer Yurtseven s’est glissé dans le cinq majeur avec réussite pour son record à 34 points, plus 13 rebonds et 3 contres mais ça n’a pas suffi face à Long Island qui a bien serré sa défense dans la période supplémentaire, y tenant OKC à 2 petits points.

Kevin Porter Jr. logiquement élu meilleur joueur de la semaine

Dans le duel de tricolores, Jaylen Hoard a été très bon en sortie de banc, avec 17 points et 6 rebonds alors qu’Elie Okobo a aussi délivré une belle partition à 12 points et 7 passes. CJ Massinburg (21 points, 7 rebonds) et Reggie Perry (19 points, 15 rebonds) ont tous deux été très bons dans la victoire des Nets.

Il y a également eu prolongation entre les Raptors et le Charge mais c’est l’équipe canadienne qui s’en sort victorieuse derrière Henry Ellenson (31 points en 31 minutes) et un bon Nik Stauskas (22 points, 6 passes). Alize Johnson (14 points, 13 rebonds) a lui aussi confirmé sa grande forme du moment face à un bon match d’un ancien des Raptors, Malachi Richardson (21 points).

Enfin, c’est Kevin Porter Jr. qui a été nommé meilleur joueur de la troisième semaine de compétition. L’arrière récemment limogé par Cleveland et en formation accélérée de meneur de jeu pour Houston a tourné cette semaine à 27 points, 8 rebonds et 7 passes de moyenne, le tout à 48% aux tirs (mais un petit 34% à 3-points).

Il a notamment enchaîné le seul triple-double de la « bulle », à 27 points, 11 rebonds et 14 passes décisives avec un autre match énorme à 29 points, 10 rebonds et 6 passes décisives.

Les résultats complets

Oklahoma City Blue – Long Island Nets (115-121 ap)

G League Ignite – Delaware Blue Coats (92-120)

Raptors 905 – Canton Charge (125-124 ap)

Memphis Hustle – Agua Caliente Clippers (119-103)

Lakeland Magic – Greensboro Swarm (110-95)

1. Erie BayHawks (10v – 2d)

2. Raptors 905 (9v – 3d)

3. Santa Cruz Warriors (9v – 3d)

4. Austin Spurs (8v – 4d)

5. Delaware Blue Coats (8v – 4d)

6. Oklahoma City Blue (8v – 4d)

7. G League Ignite (7v- 5d)

8. Lakeland Magic (7v – 5d)

9. Rio Grande Valley Vipers (6v – 6d)

10. Westchester Knicks (6v – 6d)

Les dernières performances des Français

Jaylen Hoard (Blue) : 17 pts (4/7 aux tirs dont 0/2 à 3-points), 6 rbds, 3 pds, 1 int, 1 to en 26 minutes

Elie Okobo (Nets) : 12 pts (6/10 aux tirs dont 0/3 à 3-points), 1 rbd, 7 pds, 2 int, 2 to en 26 minutes

Adam Mokoka (Spurs) : prochain match ce soir face aux Nets

Axel Toupane (Warriors) : prochain match ce soir face aux Bayhawks

