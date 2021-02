G-League : les Blue Coats du Delaware toujours invaincus

Les Nets de Long Island auront flirté avec l’exploit, mais à la fin, c’est toujours les Blue Coats du Delaware qui l’emportent (130-127). Derrière 21 tirs à 3-points, égalant leur propre record de la saison, les « Tuniques Bleues » ont finalement mis une veste aux Nets, grâce notamment à Jared Brownridge, leur sniper attitré qui finit à 29 points (9/13 aux tirs dont 7/11 à 3-points).

Le MVP local, Paul Reed, a également bien contribué à ce 6e succès en 6 matchs du Delaware, avec son 6e double-double consécutif à 23 points et 10 rebonds. Jordan Bone (21 points) et Rayjon Tucker (18 points, 7 passes) ont également été très bons pour passer l’obstacle Nets. Chez ces derniers, Elie Okobo termine à 7 points et 6 passes ; le meneur tricolore tourne à 10 points (36% aux tirs dont 42% à 3-points), 5 passes et 4 rebonds après 7 rencontres.

Par ailleurs, le Blue d’OKC a engrangé une nouvelle victoire, elle aussi sur le fil face au Magic (115-113). C’est Ty Jerome (20 points), l’ancien des Kings, qui a rentré le tir décisif pour OKC, et ce, malgré un 3-points de Devin Cannady (17 points) pour égaliser quelques secondes auparavant.

Dans la victoire, Jaylen Hoard a contribué 8 points, 2 rebonds et 2 passes à un très propre 4/5 aux tirs, après avoir réussi son meilleur match de la bulle le match précédent, à 15 points et 6 rebonds. C’est surtout son copain Moses Brown qui continue de briller, avec un nouveau double-double à 24 points et 10 rebonds.

Axel Toupane très bon dans son retour

Derrière les Blue Coats, Erie et Austin continuent de se tirer la bourre avec une 6e victoire en 7 matchs hier soir. Les BayHawks ont enchaîné une 4e victoire de suite grâce à 28 points, 13 rebonds de Jalen Adams mais aussi les belles partitions de Jordan Bell (17 points, 6 rebonds, 4 passes) et Jarrod Uthoff (18 points, 8 rebonds, 4 passes).

Pour Austin, c’est de nouveau le collectif qui a brillé avec 7 joueurs à 10 points ou plus dont 23 points pour Anthony Mathis en sortie de banc, et un match complet de Tre Jones (20 points, 9 passes, 7 rebonds). De son côté, le leader offensif du groupe, Luka Samanic (22 points, 11 rebonds en moyenne) a été un peu en-deçà de ses standards à 17 points, 9 rebonds.

Enfin, alors que le Ignite a encaissé deux revers de suite, l’autre équipe qui a la cote en ce moment, ce sont les Warriors de Santa Cruz qui ont enchaîné une 3e victoire de rang avec un très bon Axel Toupane, de retour à l’action, à 17 points, 9 rebonds, 5 passes et 2 interceptions. Face à un Yogi Ferrell inspiré à 28 points pour Salt Lake City, les Warriors ont dû recourir à une prolongation, menée de main de maître par Jordan Poole, auteur de 15 de ses 19 points en dernier quart et prolongation.

Les résultats complets

Vendredi 19 février :

Memphis Hustle – Greensboro Swarm (118-98)

Lakeland Magic – Oklahoma City Blue (113-115)

Canton Charge – Agua Caliente Clippers (104-117)

Long Island Nets – Delaware Blue Coats (127-130)

Samedi 20 février :

Iowa Wolves – Fort Wayne Mad Ants (93-98)

Erie BayHawks – Memphis Hustle (107-103)

Long Island Nets – Rio Grande Valley Vipers (90-105)

Westchester Knicks – Austin Spurs (118-125)

Salt Lake City Stars – Santa Cruz Warriors (104-109)

1. Delaware Blue Coats (6v – 0d)

2. Austin Spurs (6v – 1d)

3. Erie BayHawks (6v – 1d)

4. Oklahoma City Blue (5v – 1d)

5. G League Ignite (4v- 2d)

6. Raptors 905 (4v – 2d)

7. Santa Cruz Warriors (4v – 3d)

8. Agua Caliente Clippers (3v – 3d)

9. Lakeland Magic (3v – 3d)

10. Rio Grande Valley Vipers (3v – 4d)

Les dernières performances des Français

Elie Okobo (Nets) : – 7 pts (3/10 aux tirs dont 1/4 à 3-points), 6 pds, 2 rbds, 3 int, 3 bps en 27 minutes

– 5 pts (1/6 aux tirs dont 1/2 à 3-points), 5 rbds, 4 pds, 3 bps en 31 minutes

Jaylen Hoard (Blue) : – 15 pts (3/8 aux tirs dont 0/1 à 3-points), 6 rbds, 2 pds en 27 minutes

– 8 pts (4/5 aux tirs), 2 rbds, 2 pds en 21 minutes

Axel Toupane (Warriors) : 17 pts (7/13 aux tirs dont 2/4 à 3-points), 9 rbds, 5 pds, 2 int, 4 bps en 34 minutes

