G-League : les Spurs chutent pour leur 5e match en sept jours

On se demandait qui allait craquer le premier en haut du classement. Après une semaine de compétition, le Ignite, les Spurs, et même les Blue Coats étaient encore invaincus. Hier soir, ce sont les Spurs qui sont tombés les premiers, battus par le Charge de Canton, pour leur 5e match en sept jours.

Sir’Dominic Pointer (29 points, 7 rebonds) et l’ancien des Wizards, Sheldon Mac (19 points, 7 passes) ont eu raison d’Austin, avec une victoire nette et sans bavure, de 20 points (109-89). Sans Luka Samanic et avec Robert Woodard II (9 points, 14 rebonds à 4/16 aux tirs) et Tre Jones (10 points, 8 passes à 3/12 aux tirs) très maladroits, Austin n’a jamais vraiment été dans le coup. Dur, dur, l’enchaînement des matchs…

À l’inverse, les Blue Coats de Paul Reed (19 points, 16 rebonds), le meilleur joueur de la semaine, ont eux poursuivi leur parcours sans faute, avec une 4e victoire en quatre matchs, face au Swarm cette fois-ci. Six joueurs du Delaware finissent à plus de 10 points, dont Rayjon Tucker en double-double (13 points, 10 passes) – par ailleurs auteur d’un énorme dunk – et Jared Brownridge (24 points en 26 minutes en sortie de banc).

Jaylen Hoard au poster !

Côté français, Jaylen Hoard (11 points, 3 rebonds, 3 interceptions) a encore été un tantinet hésitant en attaque (5/14 aux tirs dont 0/5 à 3-points) mais il s’est quand même montré avec un énorme dunk en transition.

Chez le Blue, c’est encore Moses Brown (24 points, 20 rebonds, 4 contres) qui a dominé les débats, avec également 16 points et 8 rebonds du turc Omer Yurtseven.

Enfin, dans la courte défaite des Vipers face au Magic, on soulignera les double-doubles de Mamadi Diakité (16 points, 13 rebonds) pour Lakeland et celui de KJ Martin (23 points, 19 rebonds) pour Rio Grande Valley. Et puis, de nouveau défait avec les Stars de Salt Lake City, Tyler Bey (21 points, 8 rebonds) a néanmoins fait le spectacle avec deux dunks assez époustouflants. De quoi fournir des highlights très spectaculaires pour cette septième journée !

Les résultats complets

Lakeland Magic – Rio Grande Valley (99-96)

Canton Charge – Austin Spurs (109-89)

Salt Lake City Stars – Agua Caliente Clippers (87-100)

Greensboro Swarm – Delaware Blue Coats (98-127)

Oklahoma City Blue – Fort Wayne Mad Ants (112-105)

1. Delaware Blue Coats (4v – 0d)

2. G League Ignite (4v- 0d)

3. Austin Spurs (4v – 1d)

4. Oklahoma City Blue (3v – 1d)

5. Erie BayHawks (3v – 1d)

6. Lakeland Magic (3v – 1d)

7. Memphis Hustle (2v – 2d)

8. Canton Charge (2v – 2d)

9. Raptors 905 (2v – 2d)

10. Agua Caliente Clippers (2v – 2d)

Les performances des Français

Jaylen Hoard (Blue) : 11 pts (5/14 aux tirs dont 0/5 à 3-points), 3 rbds, 3 int, 2 pds, 1 bp en 21 minutes

Elie Okobo (Nets) : prochain match ce soir face aux Knicks

Axel Toupane (Warriors) : prochain match ce soir face au Charge

Les meilleures actions de la septième journée

Les récaps précédents

Le récap de la première journée

Le récap de la deuxième journée

Le récap des troisième et quatrième journées

Le récap de la cinquième journée

Le récap de la sixième journée

Crédit photo : Getty Images / G-League