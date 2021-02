G-League : les Blue Coats reçus 7/7 !

Dans le duel au sommet de la Bulle entre Delaware et Austin, ce sont les Blue Coats qui se sont imposés pour une 7e victoire en 7 matchs. Les deux « two way contracts » des Sixers ont (encore) brillé avec Paul Reed qui a réalisé un 7e double-double à 15 points et 14 rebonds tandis que Rayjon Tucker termine à 23 points et 5 rebonds.

Jaylen Hoard pour un contre façon LeBron

La troupe du Delaware a fini le match avec 7 joueurs à 10 points ou plus dans un bel effort collectif dont Justin Robinson à 19 points et 13 passes et l’ancien NBAer Ivan Rabb à 11 points et 8 rebonds en sortie de banc. En face, Anthony Mathis a affolé les compteurs avec 33 points à 10/15 aux tirs dont 5/9 à 3-points mais ça n’a pas suffi pour les Spurs qui jouaient sans Luka Samanic.

Les nouveaux seconds sont donc le Blue d’Oklahoma City qui a enchaîné un nouveau succès face à Rio Grande Valley, derrière son duo de prospects Aleksej Pokusevski (19 points, 10 rebonds) – facile de technique sur le layup après passage du ballon dans le dos – et Moses Brown (13 points, 17 rebonds). L’ailier turc Omer Yurtseven (14 points, 13 rebonds) et surtout Zavier Simpson (24 points, 11 rebonds, 7 passes) ont été les deux autres joueurs en double-double.

Seul tricolore sur le pont hier, Jaylen Hoard (11 points, 5 rebonds) a fait partie des 8 joueurs du Blue à 10 points ou plus. Il s’est notamment signalé avec un gros contre en « chasedown » pour se rattraper d’une balle perdue. Chez les Vipers, Brodric Thomas avait la main chaude avec 27 points dont 7/12 à 3-points tandis que Kevin Porter Jr. (19 points, 12 passes) a fini en double-double, tout comme KJ Martin (18 points, 11 rebonds).

Des prolongations à gogo

Par ailleurs, le match entre le Magic et les Clippers a dû se prolonger afin de déclarer Lakeland vainqueur. Mamadi Diakité a de nouveau réussi une démonstration de puissance à l’intérieur, avec 27 points et 14 rebonds face à Tyrone Wallace (25 points, 8 rebonds, 6 passes) pour Agua Caliente.

Plus fort encore, Raptors et Mad Ants ont eu besoin de deux prolongations pour se départager. Henry Ellenson (26 points, 12 rebonds) et Oshae Brissett (28 points, 11 rebonds) se sont livrés à un excellent duel à distance, avec Jalen Lecque (20 points) qui a aidé à faire pencher la balance en faveur de Fort Wayne au bout du compte (122-117).

Pour finir, le Ignite a renoué avec la victoire face au Swarm, derrière 18 points de Jonathan Kuminga et 17 de Jalen Green. Le vétéran Amir Johnson (18 points) et Isaiah Todd (23 points) ont également bien participé au 5e succès en 7 matchs de l’équipe de la G-League alors que Kobi Simmons (27 points, 10 passes) et le drafté des Hornets et ancien de Kentucky, Nick Richards (26 points, 10 rebonds) se sont mis en valeur pour Greensboro.

Les résultats complets

Agua Caliente Clippers – Lakeland Magic (102-104 ap)

Rio Grande Valley Vipers – Oklahoma City Blue (114-125)

G League Ignite – Greensboro Swarm (122-109)

Salt Lake City Stars – Canton Charge (111-127)

Delaware Blue Coats – Austin Spurs (122-107)

Fort Wayne Mad Ants – Raptors 905 (122-117 ap)

1. Delaware Blue Coats (7v – 0d)

2. Oklahoma City Blue (6v – 1d)

3. Erie BayHawks (6v – 1d)

4. Austin Spurs (6v – 2d)

5. G League Ignite (5v- 2d)

6. Raptors 905 (4v – 3d)

7. Santa Cruz Warriors (4v – 3d)

8. Lakeland Magic (4v – 3d)

9. Agua Caliente Clippers (3v – 4d)

10. Memphis Hustle (3v – 4d)

Les dernières performances des Français

Jaylen Hoard (Blue) : 11 pts (4/6 aux tirs dont 1/2 à 3-points), 5 rbds, 1 ct, 1 int, 1 to en 20 minutes

Axel Toupane (Warriors) : prochain match de soir face aux Clippers

Elie Okobo (Nets) : prochain match ce soir face au Ignite

Crédit photo : Getty Images / G-League